美軍重創伊朗核設施 中國派間諜船波斯灣「偷窺」B-2

2025/06/24

〔編譯陳成良/綜合報導〕在美軍發動「午夜之錘」行動,重創伊朗核設施之際,一場看不見的電戰風暴也悄然席捲波斯灣。根據《保加利亞軍事網》報導,中國派出兩艘最先進的815A型電子偵察船,逼近波斯灣水域,近距離監控美軍行動。專家指出,北京此舉並非援助伊朗,而是趁機「偷師」,全面觀摩美軍B-2匿蹤轟炸機與電子戰操作。

報導指出,這兩艘分別編號為855與815A的艦艇,原駐於中國在非洲吉布地的基地,近期駛入波斯灣。這類電子情報艦具備強大訊號情報(SIGINT)攔截能力,能即時偵測雷達波、通訊與其他電磁訊號,是中國解放軍蒐集敵軍作戰模式的關鍵工具。此行動突顯中國對波斯灣戰局的高度關注,也加劇該區域的軍事張力。

此次美軍空襲伊朗代號為「午夜之錘」,動用7架B-2匿蹤轟炸機,搭載約1.36噸重的GBU-57「碉堡剋星」鑽地彈,打擊福爾多、納坦茲與伊斯法罕等深層核設施。為確保行動成功,美軍同步發動電子壓制與誘敵行動,包括部署超過百架誘餌機與巡弋飛彈,並藉由加密通訊與跳頻技術,防堵中俄等國情報蒐集。

報導指出,這類貼近「觀摩」的行為早有歷史前例。冷戰期間,蘇聯艦艇常駐足美軍演習海域周邊;現今中國也曾多次派艦監控「環太平洋演習(RIMPAC)」等多國聯演。此次波斯灣行動,則讓中方有機會真實觀察美軍如何運用匿蹤與電戰,成為其軍事現代化進程中的「實戰教材」。

