搬救兵？伊朗外長抵莫斯科 將與普廷會面

伊朗外長阿拉奇23日抵達莫斯科，準備與俄國總統普廷會晤。（法新社）

2025/06/23 16:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在遭受以色列和美國接連轟炸後，伊朗下一步回應廣受關注。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日抵達俄羅斯莫斯科，準備與重要盟友、俄國總統普廷會晤，商討對策。

《法新社》指出，莫斯科是德黑蘭的重要支持者，但自6月13日以色列對伊朗發動一系列攻擊以來，莫斯科口頭上譴責以美兩國的襲擊，卻未強力支持這個合作夥伴，不僅未提供軍事援助，甚至淡化俄伊兩國數月前簽署的一項全面戰略夥伴關係協議，稱協議不包含國防義務。

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儘管如此，伊朗外長阿拉奇在土耳其伊斯坦堡舉行行前記者會時，仍強調俄國是伊朗的朋友，兩國始終保持磋商、協調立場，並已向莫斯科說明近期與美國就其核子計畫進行的談判狀況。他表示，他計畫與普廷就如何推進談判進行磋商。

抵達莫斯科後，阿拉奇再次強調，「在這種新的危險局勢下……我們與俄國的磋商無疑至關重要」。

普廷日前曾稱自己可以是伊朗和以色列之間可能的調解人，但美國總統川普隨即回覆「先調解你自己」，暗示普廷得先處理與烏克蘭的衝突後，普廷又說自己只是「提出一些想法」。

對於美國空襲伊朗核設施，俄國外交部譴責美國「不負責任」；此前，俄國外交部也曾警告美國不要進行軍事干預。

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