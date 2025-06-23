為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    搬救兵？伊朗外長抵莫斯科 將與普廷會面

    伊朗外長阿拉奇23日抵達莫斯科，準備與俄國總統普廷會晤。（法新社）

    伊朗外長阿拉奇23日抵達莫斯科，準備與俄國總統普廷會晤。（法新社）

    2025/06/23 16:28

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在遭受以色列和美國接連轟炸後，伊朗下一步回應廣受關注。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日抵達俄羅斯莫斯科，準備與重要盟友、俄國總統普廷會晤，商討對策。

    《法新社》指出，莫斯科是德黑蘭的重要支持者，但自6月13日以色列對伊朗發動一系列攻擊以來，莫斯科口頭上譴責以美兩國的襲擊，卻未強力支持這個合作夥伴，不僅未提供軍事援助，甚至淡化俄伊兩國數月前簽署的一項全面戰略夥伴關係協議，稱協議不包含國防義務。

    儘管如此，伊朗外長阿拉奇在土耳其伊斯坦堡舉行行前記者會時，仍強調俄國是伊朗的朋友，兩國始終保持磋商、協調立場，並已向莫斯科說明近期與美國就其核子計畫進行的談判狀況。他表示，他計畫與普廷就如何推進談判進行磋商。

    抵達莫斯科後，阿拉奇再次強調，「在這種新的危險局勢下……我們與俄國的磋商無疑至關重要」。

    普廷日前曾稱自己可以是伊朗和以色列之間可能的調解人，但美國總統川普隨即回覆「先調解你自己」，暗示普廷得先處理與烏克蘭的衝突後，普廷又說自己只是「提出一些想法」。

    對於美國空襲伊朗核設施，俄國外交部譴責美國「不負責任」；此前，俄國外交部也曾警告美國不要進行軍事干預。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播