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    挖到寶！30年前舊化石竟是「全新物種」 日本首隻翼龍誕生

    圖為科學家根據日本熊本縣出土的化石，所繪製出的新翼龍物種「御船日本翼龍」樣貌復原圖。這項發現證實，翼展推估可達3.5公尺的史前飛行巨獸，也曾是約9000萬年前日本天空的一員。（圖：Cretaceous Research）

    圖為科學家根據日本熊本縣出土的化石，所繪製出的新翼龍物種「御船日本翼龍」樣貌復原圖。這項發現證實，翼展推估可達3.5公尺的史前飛行巨獸，也曾是約9000萬年前日本天空的一員。（圖：Cretaceous Research）

    2025/06/22 20:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一個國際科學家團隊近日發表研究，證實他們在日本發現了一個全新的翼龍物種。這項發現代表日本首次以本土出土的實體骨骼化石，為此類史前飛行巨獸正式命名。

    科技新聞網站《SciTechDaily》報導，該研究發表於權威期刊《白堊紀研究》（Cretaceous Research），將這個新物種命名為「御船日本翼龍」（Nipponopterus mifunensis），其依據來自一塊1990年代於熊本縣御船町地層出土的頸椎骨化石。

    由日本、中國、巴西研究人員組成的團隊，透過高解析度CT掃描等技術分析後確認，這塊化石具有獨特的解剖學特徵，屬於一個全新的屬與種。報告指出，「御船日本翼龍」隸屬「神龍翼龍科」（Azhdarchidae）家族，翼展推估約3至3.5公尺，生活在約9000萬年前的白堊紀晚期。

    系統發生學分析顯示，「御船日本翼龍」是北美洲巨型「風神翼龍」（Quetzalcoatlus）的親密近親，這項結論為東亞與北美史前物種的演化關聯，提供了新的證據。

    御船恐龍博物館的池上直樹博士表示：「這是日本古生物學的一大步。」他指出，這次的發現為理解東亞地區翼龍的多樣性與演化，提供了至關重要的新見解。目前，這塊關鍵化石已在熊本縣的御船恐龍博物館公開展出。

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