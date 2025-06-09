川普強派國民兵惹怒加州州長 宣布提告：根本違憲

加州州長紐森怒批川普未經協商派兵，宣布提告捍衛州權。（路透社）

2025/06/09 23:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府近日大規模查緝非法移民，引爆抗議潮後強硬派遣國民兵進駐洛杉磯，加州州長紐森（Gavin Newsom）對此大怒宣布提告，痛批川普此舉「根本違憲、沒經過我同意」。如今川普更放話不排除動用現役海軍陸戰隊，引發各界強烈討論與質疑。

綜合《BBC》 報導，移民與海關執法局（ICE）在川普重返白宮後大動作展開查緝，至今累積逮捕人數已突破十萬。國民兵隨即被派往洛杉磯維持秩序，紐森隨後公開抨擊川普政府未經州政府協商即逕自部署，批評這是「違憲且越權」行為，並表示將透過法律訴訟捍衛州權，痛斥川普「非法聯邦化國民兵」，更警告這項命令可能讓川普未來得以任意進入「任何一州」。

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然而，川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）之後也共同表態，聲稱若局勢惡化，不排除再調派美國海軍陸戰隊員進駐。但法律專家指出，《叛亂法》雖賦予總統調動軍隊的權力，條文本身卻語意模糊，讓總統擁有高度裁量權；至於當前情勢是否真屬「地方政府無法處理的重大危機」，未來恐成為法律訴訟的攻防焦點。

對此，紐森痛斥川普「威脅派遣現役海軍陸戰隊簡直瘋狂」，並指出川普此舉形同複製1992年洛城暴動時老布希總統動用1500名陸戰隊的先例，但強調當年是經雙方協調、依法執行，如今卻是未經州府同意、強行介入，兩者情境截然不同。

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