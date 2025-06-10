洛城騷亂延燒 川普嗆逮捕加州州長紐森

美國總統川普8日於紐澤西州莫里斯敦市立機場，準備搭機前往大衛營時向記者發表談話。他近日因洛杉磯示威問題與加州州長紐森隔空交火。（法新社）

2025/06/10 06:10

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怒了！川普強派國民兵 加州州長宣布提告：根本違憲

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛杉磯地區的抗議活動持續延燒，總統川普9日語出驚人，表示如果他是邊境事務主管霍曼（Tom Homan），他會逮捕加州州長紐森（Gavin Newsom）。此番言論標誌著川普在因應示威問題上的措辭進一步升級。

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根據政治新聞網站「Politico」報導，川普在與記者簡短交流時說道：「如果我是霍曼，我就會這麼做（逮捕紐森）。我認為這很棒。蓋文喜歡博取版面。」他隨後又補充：「他（紐森）做得太糟糕了。我喜歡蓋文·紐森，他人不錯，但他極度無能，大家都知道。」

這番言論發表於洛杉磯經歷了一個週末的激烈示威之後。示威期間，大批示威者與執法部門發生衝突。8日晚間，因應川普部署國民警衛隊（國民兵），緊張局勢再度升高。抗議者封鎖高速公路並縱火焚燒自駕車，執法部門則使用催淚瓦斯、橡膠子彈及閃光彈控制人群。

報導指，川普的言論已超越其邊境事務主管霍曼的說法。霍曼先前雖指出無人能凌駕法律之上，且紐森未能維持秩序，但也表示政府內部並未討論過逮捕加州州長一事。川普揚言逮捕現任州長，是他與紐森之間時好時壞的爭鬥的最新例證；即便鼓勵逮捕，川普仍稱喜歡紐森。

紐森稍早前則公開向霍曼嗆聲，嘲諷他是個「硬漢」，並透過國家廣播公司新聞（NBC News）放話：「來抓我啊。逮捕我。硬漢，我們就來了結這一切吧。」

紐森及洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）皆認為，川普派遣國民兵的決定進一步激化了緊張情勢。但霍曼反駁稱，是紐森未能充分處置暴力抗議，才導致總統介入並採取聯邦層級的因應措施。

美國加州州長紐森就洛杉磯示威及聯邦政府的因應措施，與總統川普及其邊境事務主管霍曼隔空嗆聲。（美聯社）

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