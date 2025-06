美防長示警中侵台迫在眉睫？ 顏擇雅解析原文用字揭真義

美國防長赫格塞斯。(美聯社)

2025/06/01 23:15

黃筱薇/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)近日出席亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」,示警中國對台軍事行動迫在眉睫,恐比先前設定的2027年更早採取行動,引發外界熱議甚至恐慌。不過作家顏擇雅表示,台媒針對赫格塞斯這段示警的中文翻譯並不準確,赫格塞斯的原話其實充滿強烈的不確定性。

赫格塞斯上週五(5/30)出席在新加玻舉辦的香格里拉對話,直指中國正在認真準備動用軍事力量改變印太地區的權力平衡,這並非危言聳聽,中國威脅是真實存在的。他示警,中共正積極發展具侵台能力的軍力體系,威脅可能迫在眉睫。

赫格塞斯的發言隨即引發外界熱議。《財訊》專欄作家、美國加州律師周天瑋在臉書PO出赫格塞斯示警原話:「There is no reason to sugarcoat it. The threat China poses is real , and it could be imminent. We hope not , but it certainly could be.」,直言各媒體翻譯普遍加重了赫格塞斯關於台海威脅的用詞。

周天瑋指出,「防長説的是『it could be imminent』。既不是『it may be imminent』,也不是『it can be imminent』。程度不同,不可以混譯。不宜譯為『中國威脅…可能迫近』,而應該翻譯為『中國威脅… 或許可能迫近』。如果按照日常美語用語習慣要求的話,應該說媒體誤譯。其中還有的竟然誤譯為『對台軍事行動可能即將發生』。其實看原文,美防長明確指的較為寬泛的『威脅』概念,而沒有鎖死在『採取軍事行動』上面。」

顏擇雅今天也轉發周天瑋的貼文表示,「台媒最重視的那句話,中譯全不準確,我是同意的。以『could』來描述未來,代表講者本人並不確定,而且是比『may』和『can』更強烈的不確定。確定則會用『will』。所以,如果Hegseth認定共軍威脅很迫近,他就應該講『It will be imminent』。若是可能很迫近,他會講『It may be imminent』或『It can be imminent』。但他講的是『it could be imminent』,我會譯為『那威脅搞不好、可能、或許很迫近,但也說不定』。」

顏擇雅接著說:「關於不確定性,英文層次是比中文豐富很多的。例如『possible』與『probable』,中文都譯為『可能的』,但英文卻是完全不同性質的『可能』。possible意思較接近『可能性是有的』,probable則代表『從跡證推理,可能性算高』。回到Hegseth那句it could be imminent,我的感想是,一切都是不確定性。要跟這種不確定性共處,就是這一代台灣人的宿命。Hegseth重點,『Peace Through Strength(以實力求得和平)』,就是為了減少不確定性。我堅持大罷免,也是為了讓北京更不敢挺而走險,大大壓低這種不確定性。」

