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    要求停止抹黑黨和領導人！ 中國警方「跨境恐嚇」旅美時評人蔡慎坤

    經常針砭中國時政的旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤。（圖翻攝自蔡慎坤YT）

    經常針砭中國時政的旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤。（圖翻攝自蔡慎坤YT）

    2025/05/28 22:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕經常針砭中國時政的旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤，近日在其YouTbe頻道上傳影片表示，最近中國警方跨境恐嚇他，並正式凍結其名下房產和財產。不過蔡慎坤強調，他不會因為被施壓就停止發聲。

    在X平台擁有40多萬人追蹤、YT有逾11萬人訂閱的蔡慎坤，因為過去時常觸及中共敏感話題、披露有關中南海政爭的小道消息，被中共視為眼中釘。儘管他目前旅居美國，但其牆內親友多次被中國警方和國安單位關切。昨天蔡慎坤在其YT頻道上傳影片表示，最近海南省海口市的警方再次約談其家人，並發出明確警告和威脅，有關部門還全面調查他過去的工作、生活過的地方及他接觸過的人。

    據蔡慎坤口述，警方透過其家人警告他，因為他在海外包括YT等平台發聲談論中國事，相關言論危害到國家安全，有煽動顛覆政權之虞，已正式凍結其名下房產和財產，「還說如果我不思悔改，要正式對我提起訴訟」。警方還稱，蔡慎坤的YT有10幾萬粉絲，具一定影響力，如果他只是在海外「發發牢騷」那也就罷了，不過蔡慎坤持續不斷地「攻擊抹黑黨和國家領導人」，他們就得採取行動。

    蔡慎坤表示，他去年2月才開始在YT開頻道，絕大多數影片觀看數也不過幾千人，影響力實在有限，沒想到中共竟然花這麼大力氣在全國範圍對他進行調查，還指揮網軍在X平台對他進行抹黑，「看起來現在有關部門真的是如驚弓之鳥，一點點事情它會無限地放大。以前可能只是公安系統來管一管，現在國安也插一手……」。不過蔡慎坤也強調，他無懼來自中共的威脅與壓力，他會堅持發聲。

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