安裝冰箱出包 房屋慘變水樂園 屋主怒告Costco求償逾2100萬

屋主控訴冰箱裝錯釀水患，整棟房屋積水約4至6公分，導致家具與牆面嚴重損壞。（擷取自X）

2025/05/28 23:17

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一戶人家去年底在好市多（Costco）購買冰箱後，竟慘遭「水淹家園」！戶主指控，Costco委託的安裝團隊因操作失誤，導致新冰箱接上水管後漏水，整棟房屋慘變「水樂園」，損失高達70萬美元（約新台幣2100萬元），一家人更被迫在耶誕節前夕搬進Airbnb，事後憤而提告求償。

據《紐約郵報》 報導，屋主布萊德利伯德（Bradley Byrd）去年11月購買KitchenAid冰箱後，由物流商RXO承包安裝。安裝當天，他還在場監工，直到接近中午才外出上班，未料幾小時後女兒驚恐視訊給他「爸爸，家裡淹水了！」他返家一看，才驚覺冰箱底部持續滲水，地板已積水4至6公分，家具、地毯、樂器與電子設備全毀，甚至連牆面和房屋結構都受損，積水遍布整屋。

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伯德事後才發現，安裝人員竟將水管直接壓在冰箱底部滾輪下，久而久之導致水管破裂，大量漏水。他直言這「根本是施工災難」，因此事後還自掏腰包製作網站、租廣告看板公審Costco與RXO，控訴兩家公司讓消費者承擔天價損失。

損害鑑定報告估計，房屋與財物損失合計逾70萬美元（約新台幣2100萬元），伯德自費修繕與搬遷支出就超過30萬美元（約新台幣900萬元）。他透露，雖收到Costco與RXO合計約17.5萬美元（約新台幣525萬元）賠償，但雙方始終未妥善處理，他已著手提告，強調不會就此和解。

Florida family claims $700K in home damages over Costco-installed fridge — even had to relocate: report https://t.co/1QaM59atrM pic.twitter.com/G49ltlrQSu — New York Post （@nypost） May 28, 2025

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