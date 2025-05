安裝冰箱出包 房屋慘變水樂園 屋主怒告Costco求償逾2100萬

2025/05/28 23:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州一戶人家去年底在好市多(Costco)購買冰箱後,竟慘遭「水淹家園」!戶主指控,Costco委託的安裝團隊因操作失誤,導致新冰箱接上水管後漏水,整棟房屋慘變「水樂園」,損失高達70萬美元(約新台幣2100萬元),一家人更被迫在耶誕節前夕搬進Airbnb,事後憤而提告求償。

據《紐約郵報》 報導,屋主布萊德利伯德(Bradley Byrd)去年11月購買KitchenAid冰箱後,由物流商RXO承包安裝。安裝當天,他還在場監工,直到接近中午才外出上班,未料幾小時後女兒驚恐視訊給他「爸爸,家裡淹水了!」他返家一看,才驚覺冰箱底部持續滲水,地板已積水4至6公分,家具、地毯、樂器與電子設備全毀,甚至連牆面和房屋結構都受損,積水遍布整屋。

伯德事後才發現,安裝人員竟將水管直接壓在冰箱底部滾輪下,久而久之導致水管破裂,大量漏水。他直言這「根本是施工災難」,因此事後還自掏腰包製作網站、租廣告看板公審Costco與RXO,控訴兩家公司讓消費者承擔天價損失。

損害鑑定報告估計,房屋與財物損失合計逾70萬美元(約新台幣2100萬元),伯德自費修繕與搬遷支出就超過30萬美元(約新台幣900萬元)。他透露,雖收到Costco與RXO合計約17.5萬美元(約新台幣525萬元)賠償,但雙方始終未妥善處理,他已著手提告,強調不會就此和解。

