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    21歲新星逆襲！ 澳洲最年輕參議員震撼國會

    澳洲新科最年輕參議員夏洛特·沃克（Charlotte Walker），日前意外勝選後，26日接受澳洲廣播公司專訪。（美聯社）

    澳洲新科最年輕參議員夏洛特·沃克（Charlotte Walker），日前意外勝選後，26日接受澳洲廣播公司專訪。（美聯社）

    2025/05/27 18:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政壇迎來新星！21歲的夏洛特·沃克（Charlotte Walker）在5月聯邦大選當天慶生，27日正式當選南澳州（South Australia）參議員，成為澳洲史上最年輕的參議院成員。這位執政中間偏左勞工黨（Labor Party）的意外贏家，以第三順位候選人之姿，在複雜的排序複選制下脫穎而出。

    《美聯社》報導，沃克原為工會幹部，雖在南澳州新當選的6位參議員中得票最低，但仍由澳洲選舉委員會確認勝選。她將於7月1日展開6年任期，年薪逾20萬5千澳元（約新台幣397萬元）。她向澳洲廣播公司（ABC）表示，這份工作是「巨大挑戰」，但也讓她雀躍不已，「能前往坎培拉（Canberra）為南澳州民效力，並激勵年輕女性追求夢想，是難得的機會。」

    在沃克之前，綠黨的斯蒂爾-約翰（Jordon Steele-John）以23歲於2017年當選西澳州（Western Australia）參議員，保持最年輕紀錄。而史上最年輕聯邦議員是羅伊（Wyatt Roy），2010年20歲進入眾議院，6年後在昆士蘭州（Queensland）落選。專家指出，5月3日選舉的票數劇變，常讓女性候選人在不被看好的席次中勝出，但下次選舉票數回穩時，這些新秀常難保席位。

    總理艾班尼斯預計，新國會7月22日開議時，勞工黨參眾議員中女性比例將達57%，高於上屆的52%。他領導的政府創下1966年來首次未失一席的紀錄，眾議院150席中，勞工黨預計佔94席，較上屆78席增加。

    澳洲國立大學政治歷史學家·邦吉諾（Frank Bongiorno）分析，票數大幅擺盪助女性進入國會，而勞工黨自1994年設定35%勝選席次須為女性的配額，30年來逐步扭轉男性主導文化。他強調，57%的女性比例「既是票數變化的成果，也是深思熟慮改革的結晶」。不過，沃克以第三順位勝選，仍屬罕見奇蹟。

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