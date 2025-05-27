「聖母峰男」第31次成功登頂！雪巴嚮導瑞塔改寫個人世界紀錄

尼泊爾雪巴嚮導卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）。（路透檔案照）

2025/05/27 18:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕有「聖母峰男（Everest Man）」之稱的尼泊爾雪巴嚮導卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）27日清晨成功登上聖母峰（Mount Everest）峰頂，完成個人第31次攻頂，也再度改寫他自己締造的有史以來，人類攀登這座世界最高峰最多次的紀錄。

《法新社》、《英國廣播公司新聞網（BBC News）》27日報導，現年55歲的瑞塔，在當地時間27日清晨4點，登上海拔8849公尺的聖母峰頂。遠征活動嚮導公司「七峰跋涉（Seven Summit Treks）」在社群媒體發文，向這名「傳奇人物」祝賀，恭喜瑞塔第31次成功登頂，成為有史以來最多次登頂的人。文中稱，瑞塔已經「無需多介紹」，盛讚他「不僅是國家的攀登英雄，更成為聖母峰的全球象徵」。

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瑞塔首次登頂可追溯至1994年，當時他擔任商業探險隊嚮導，從那之後，他幾乎每年都帶領客戶攻頂。他去年完成第29次與第30次登頂後，曾接受訪問時表示，他「只是在工作」，並未刻意要追求紀錄。他說，他為締造紀錄感到高興，「但是紀錄終究會被打破，透過我的攀登，協助尼泊爾更被世界看見，更令我感到高興」。

瑞塔這次是擔任印度陸軍隊伍領隊，他說，他不僅率先抵達山頂，也一路引導、護送，直到最後一名隊員登頂。

另一名29歲尼泊爾登山好手加爾增（Tashi Gyalzen Sherpa），也才剛締造在15天時間內，4度登上聖母峰頂的紀錄，23日完成最後一次攻頂，已於27日返抵加德滿都。加爾增說，「我感到驕傲，這是非常艱鉅的任務，但是我成功完成了」。

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