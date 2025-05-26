希臘百年古蹟宮殿前「辣跳性感鋼管舞」 5女遭警方拘留

近期網上瘋傳一段影片，數名打扮與穿著十分暴露的女子，在聖米迦勒和聖喬治宮殿前輪流大跳性感豔麗的鋼管舞，令當地人氣憤譴責，其中5人已被警方拘留調查。（圖擷取自「Stefan Dimoulis」臉書，本報合成）

2025/05/26 20:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕希臘度假勝地科孚島（Corfu）擁有一座逾200歷史、曾被王室招待各國賓客的宮殿「聖米迦勒和聖喬治宮」（Palace of St. Michael and St. George）。然而，近期網上瘋傳一段影片，數名打扮與穿著十分暴露的女子，在宮殿前輪流大跳性感豔麗的鋼管舞，令當地人氣憤譴責，其中5人已被警方拘留調查。

綜合外媒報導，聖米迦勒和聖喬治宮是一座位在希臘科孚島的歷史宮殿，不僅是當地文化地標，也是聯合國教科文組織名列的世界遺產之一，宮殿內部還設有亞洲藝術博物館。未料，當地政府與文化部在事前毫不知情的狀態下，傳出一群外國籍女子在這座宮殿大跳火辣的鋼管舞，影片更在網上被大肆瘋傳。

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從影片顯示，有2名身穿鮮紅色性感服飾的女性舞者，同時爬上一根白色的鋼管，一邊保持平衡，一邊擺出姿勢讓同行者拍照；另外一段影片中，則是出現1名穿著清涼上衣、黑色丁字褲的女舞者，她在攀上鋼管後，把自己的右腿勾整個起來，並用單手抓著鋼管維持平衡，接著整個人以鋼管為中心不斷來回旋轉，引得現場歡呼連連。

影片曝光後，引爆當地居民怒火，紛紛用「丟臉」、「墮落」、「野蠻人」丟臉等字眼斥責她們，控訴她們把充滿歷史、曾接待過王室成員的文化建築物，變成脫衣舞俱樂部。也有人聲稱，影片中的舞者們來自英國，並對此狠嗆，「她們敢在白金漢宮也這樣做嗎？當然不會，這裡長年被當作歐洲人的度假狂歡地。」

報導指出，目前並無證據顯示這座歷史建築物遭到破壞，博物館管理部門也對此事毫不知情；另外，已有5名舞者被警方依違反《考古法》等罪名拘留，她們承認感到相當後悔。當地媒體則稱，，這群女子這幾年間曾到科孚島參加各種舞蹈活動，至於釀成這場爭議活動的背後策劃單位，是英國一間鋼管舞學校。

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