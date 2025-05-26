以色列新戰略曝光！2個月奪75％加薩 逼遷平民建「淨空區」

加薩市法赫米·賈爾賈維學校26日遭遇以色列空襲後，婦女於廢墟撿拾可用物品。救援人員稱，空襲造成至少52死，其中33人死於這所作為避難所的學校。（法新社）

2025/05/26 20:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方25日宣布重大戰略轉變，計劃在兩個月內控制加薩走廊75%土地，並將巴勒斯坦平民驅趕至僅剩四分之一區域生存。總理納坦雅胡明言新攻勢將「征服加薩、佔領土地」，以全面清除哈瑪斯（Hamas）。

與此同時，《法新社》報導，加薩救援部門指以軍26日新一波空襲已釀至少52死，其中33人死於一處學校避難所，多為兒童；以軍稱該校藏有「關鍵恐怖分子」，已採措施減少平民傷亡。

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《華爾街日報》報導，加薩新戰略標誌以軍戰術根本轉變。自2023年10月7日哈瑪斯突襲後，初期突襲模式因未能建立替代治理機制，致哈瑪斯迅速重整。新戰略則以「區域佔領」為主，逐步建立「無哈瑪斯安全區」。以方官員透露，部隊每奪一地即毀所有認定為哈瑪斯使用的基礎設施，目前已摧毀約25%地道網。預計「淨空區」將向南擴展，平民被迫集中至近埃及邊境的窄小區域。外界憂心，在缺乏明確治理藍圖下，此舉恐致長期佔領或新人道災難。

配合軍事，以色列最快本週啟動美方支持的新援助機制，由美承包商在四配送中心發放物資，巴人家庭需派代表每五天領取。以軍稱此舉可阻哈瑪斯操控援助，是「斷其根基」策略。然而，聯合國與多個國際組織拒參與，批其要求民眾穿越戰區領物危險且違中立。「加薩人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）執行長伍德（Jake Wood）26日辭職，坦言無法在合乎人道原則下推行該案。

以色列同時面臨國際國內雙重壓力。西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）呼籲對以實施武器禁運，並要求援助「大量、無條件進入加薩且不被控」。美國總統川普雖表態挺以，但也望「盡快阻止事態升高」。以色列國內方面，預備役軍隊過勞，反戰聲浪增，要求達成人質協議呼聲日高。目前仍有57名人質在加薩，以軍估其中34人已死。

根據哈瑪斯控制的加薩衛生部數據，自3月18日停火破裂以來已有3785人喪生，使戰爭總死亡人數攀升至5萬3939人，絕大多數為平民。2023年10月哈瑪斯的突襲造成以色列1218人死亡，同樣多為平民。

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