馬克宏訪越南遭妻子「推臉」 愛麗舍宮否認失和

2025/05/26 20:59

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今(26)日飛抵越南進行訪問,但這段旅行中出現了一段插曲,他在眾目睽睽之下遭妻子碧姬(Brigitte Macron)朝臉上用力推了一把,外界因此臆測法國第一家庭失和,但法國總統府愛麗舍宮隨即出面闢謠,強調那一幕只是總統夫婦之間的小打小鬧。

《路透》報導,根據網路流傳影片,當總統專機的艙門打開後,馬克宏的身影出現在眾人眼前,他當時臉望鏡頭左方,似乎正與某人交談,但隨後有一隻紅色衣袖的手出現,朝馬克宏的臉推了一把,力道之大導致馬克宏退了一步,而馬克宏發現有攝影機在拍攝後,連忙舉起手向眾人招呼示意。

這起事件發生後,馬克宏短暫消失片刻,隨後才從艙門右側現身步下台階,法國第一夫人碧姬則從艙門左側跟著下飛機,她身著的正是紅色衣衫;不過當馬克宏伸出右手示意攙扶時,碧姬卻沒有理會他。

馬克宏後來對媒體解釋:「我跟我老婆在鬥嘴,或者說在開玩笑,這沒甚麼啦。」

馬克宏還提到,這不是他近期首次被有心人士用關於他的影片片段歪曲事實,例如上次訪問烏克蘭期間,他在鏡頭拍攝下從桌上移走了一個「白色物體」,有網友在沒有證據的情況下就聲稱那個「白色物體」是毒品,不過馬克宏說,那其實只是一張面紙。

愛麗舍宮一名官員也出面闢謠,否認第一家庭失和,「那是總統與他的夫人在訪問開始前最後一刻的放鬆、開懷大笑時刻。」

這名官員更強調:「那個是親密的一刻。」

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera. The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam. What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC

