馬克宏訪越南遭妻子「推臉」 愛麗舍宮否認失和

法國第一夫人碧姬在眾目睽睽之下，朝馬克宏的臉上推了一把。（擷取自X @NEXTAnexta_tv）

2025/05/26 20:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（26）日飛抵越南進行訪問，但這段旅行中出現了一段插曲，他在眾目睽睽之下遭妻子碧姬（Brigitte Macron）朝臉上用力推了一把，外界因此臆測法國第一家庭失和，但法國總統府愛麗舍宮隨即出面闢謠，強調那一幕只是總統夫婦之間的小打小鬧。

《路透》報導，根據網路流傳影片，當總統專機的艙門打開後，馬克宏的身影出現在眾人眼前，他當時臉望鏡頭左方，似乎正與某人交談，但隨後有一隻紅色衣袖的手出現，朝馬克宏的臉推了一把，力道之大導致馬克宏退了一步，而馬克宏發現有攝影機在拍攝後，連忙舉起手向眾人招呼示意。

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這起事件發生後，馬克宏短暫消失片刻，隨後才從艙門右側現身步下台階，法國第一夫人碧姬則從艙門左側跟著下飛機，她身著的正是紅色衣衫；不過當馬克宏伸出右手示意攙扶時，碧姬卻沒有理會他。

馬克宏後來對媒體解釋：「我跟我老婆在鬥嘴，或者說在開玩笑，這沒甚麼啦。」

馬克宏還提到，這不是他近期首次被有心人士用關於他的影片片段歪曲事實，例如上次訪問烏克蘭期間，他在鏡頭拍攝下從桌上移走了一個「白色物體」，有網友在沒有證據的情況下就聲稱那個「白色物體」是毒品，不過馬克宏說，那其實只是一張面紙。

愛麗舍宮一名官員也出面闢謠，否認第一家庭失和，「那是總統與他的夫人在訪問開始前最後一刻的放鬆、開懷大笑時刻。」

這名官員更強調：「那個是親密的一刻。」

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC — NEXTA （@nexta_tv） May 26, 2025

Cocaine is illegal in France as is the use of other controlled substances.



Emmanuel Macron would never do illegal drugs.



Just like he would never mary a “woman” over two decades old than him.



Right?pic.twitter.com/hBvrcGNIhQ — Paul A. Szypula ???????? （@Bubblebathgirl） May 11, 2025

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