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    火藥、工具機全都送？烏克蘭指證中國供貨20間俄軍工廠

    中國國家主席習近平5月9日出席莫斯科紅場舉行的「二戰歐洲戰場勝利80週年」閱兵，與俄國總統普廷並肩而坐。（歐新社）

    中國國家主席習近平5月9日出席莫斯科紅場舉行的「二戰歐洲戰場勝利80週年」閱兵，與俄國總統普廷並肩而坐。（歐新社）

    2025/05/26 19:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，烏克蘭對外情報局首長伊瓦申科（Oleh Ivashchenko）週一（26日）指出，烏克蘭已證實中國正向俄羅斯軍需工廠供應一系列重要產品。這項指控為俄烏戰爭中，北京對莫斯科的潛在軍事支持再添疑雲，也可能進一步加劇中烏之間的緊張關係。

    報導引述烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）消息稱，伊瓦申科明確指出：「情報顯示，中國專門向（俄羅斯）國防製造業供應工具機、特殊化學產品、火藥及零組件。」他更具體說明：「我們已確認了關於（俄羅斯）20間工廠的數據。」

    《路透》已就此事向中國外交部尋求評論。

    自2022年2月俄羅斯派遣數萬軍隊入侵烏克蘭，引發西方國家對俄羅斯經濟實施制裁以來，作為全球第二大經濟體的中國，與俄羅斯的貿易及其他經濟關係反而更趨緊密。

    烏克蘭總統澤倫斯基上個月曾表示，中國正在向俄羅斯供應武器與火藥。這是他首次公開指控北京對莫斯科提供直接軍事援助。儘管中國駁斥該指控「毫無根據」，但基輔當局仍對三家中國實體祭出制裁。

    伊瓦申科補充，烏克蘭情報部門也掌握2024至2025年間，俄中兩國在航空領域至少有五起合作案的情報，其中包括設備、備用零件和文件的供應。他還提到，另有6起「大宗運輸」的特殊化學品案例，但未提供更多細節。

    《路透》強調，無法獨立證實上述烏克蘭方面的說法。

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