以巴衝突陰影下 哥大代理校長畢典致詞慘遭噓

1名哥大應屆畢業生21日在代理校長希普曼於全校畢業典禮上致詞時起身叫囂並比出倒讚手勢。（美聯社）

2025/05/22 18:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕經歷校園封鎖、數百名學生因校園親巴勒斯坦抗議活動被捕，以及校長頻頻換人等動盪，美國知名學府哥倫比亞大學（Columbia University）2025年班的1.2萬名畢業生，21日在雨中參加盛大的全校畢業典禮，哥大代理校長希普曼（Claire Shipman）上台致詞時力挺外籍生的言論自由權，但仍不時被喝倒采。

去年的哥大畢禮因剛經歷校園挺巴紮營與警方鎮壓而取消，今年復辦卻仍瀰漫著一股混合感恩與憤怒的複雜情緒。希普曼在一片噓聲中堅持發表演說，讚揚學生家長、老師與應屆畢業生…「畢業生們，現在是向世界貢獻你們的才華的時候了」。

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值此川普政府鎮壓參與親巴活動的哥大外籍生之際，希普曼致詞時也為這些外籍生的權利發聲，「我們堅信，我們的國際學生享有跟其他人一樣的言論自由權利」…哥大外籍生不該因為行使言論自由權而受罰。

希普曼還提及今年自該校畢業、現仍被美國移民局拘留於路易斯安那州而缺席畢禮的親巴運動學生領袖哈里爾（Mahmoud Khalil），指稱許多畢業生都對其情況「深感哀痛」。儘管席間傳來噓聲與「解放巴勒斯坦」的呼喊，希普曼努力講完這篇以民主重要性為重點的演說、主持畢禮，以及頒發畢業證書。

在前一天20日的哥大各學院自辦的小型畢禮上，也不乏畢業生就以巴衝突對教職員發洩怒火。在該校最主要的大學部學院哥倫比亞學院（Columbia College）的畢禮上，部分學生多次以大喝倒采打斷希普曼的發言，甚至一度高喊「釋放馬穆德（哈里爾之名）」。

同日，當哈里爾之名在哥大的國際與公共事務學院（School of International and Public Affairs）畢禮上被唸出來、宣布他是應屆畢業生時，現場響起一片歡呼，但也有數名披裹著阿拉伯頭巾的畢業生拒絕與該學院院長亞瑞－米洛（Keren Yarhi-Milo）握手。亞瑞－米洛是以色列裔，曾任以軍情報分析師。

美國哥倫比亞大學代理校長希普曼21日在紐約市曼哈頓的主校區舉行的全校畢業典禮上致詞。（路透）

數名親巴勒斯坦的哥大應屆畢業生21日在全校畢業典禮上披著阿拉伯頭巾或揮舞巴勒斯坦國的國旗。（歐新社）

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