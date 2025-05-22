密集恐懼慎入！大阪世博爆「蟲蟲危機」 如「龍捲風」般飛舞

在大阪舉行的2025年世界博覽會會場出現「蟲蟲危機」，大量蚊蟲停留在木製柱子、椅子等地方，還出現「龍捲風」般飛舞畫面。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/22 21:30

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（日本大阪．關西世博會、Expo 2025 Osaka）上月13日開幕至今出包連連，不少參觀民眾近日反映，會場出現「蟲蟲危機」，大量蚊蟲停留在木製柱子、椅子等地方，還出現「龍捲風」般飛舞畫面。大阪市政府與主辦單位說，已聯繫殺蟲劑廠商除蟲。

綜合日媒報導，社群平台5月出現大量大阪世博會場內「蟲蟲暴動」恐怖景象影片，可看到數量驚人的蚊蟲在空中亂竄，蟲屍則黏附在牆面與地上，遊客被迫用帽子、毛巾驅趕飛蟲。報導指出，蟲害主要集中在象徵性建築「大屋頂環」與海水圍出的「水上廣場」，蟲子數量也隨著氣溫升高急遽攀升。

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大阪世博協會在20日的記者會上說，根據專業人員調查，這些昆蟲大多是「搖蚊」（ユスリカ），不會叮人吸血，也不會傳播疾病，平時大多棲息在海水與淡水交會的地區。然而，搖蚊數量龐大嚇人，對參觀體驗造成實質影響，協會開始噴灑發泡劑等藥物來阻止蟲卵孵化，同時發放殺蟲劑和捕蟲燈等設施給商店和展館。

報導指出，大阪世博會場是填海造陸的人工島夢洲，在此之前，這塊場所曾長時間被當成廢棄物堆填場，因此在當時引起一些人質疑，這些垃圾材料可能帶來蚊蟲孳生問題，但大阪世博協會並未正視。如今協會坦承，開幕前並未預防蚊蟲孳生，「我們正在諮詢專業廠商，探討可以採取哪些措施。」

大阪市長橫山英幸則在昨（21）日說，已向簽有合作協定企業「Earth製薬」（アース製藥）請求支援，這家公司在防蟲方面有豐富經驗，「我們希望能充分運用其專業知識，採取一切可行措施應對這次問題」，橫山英幸也說，目前大阪府、大阪市、大阪世博協會與民間企業正在合作推進防治計畫，確保會場環境整潔。

另外，大阪世博主辦單位事前設定參觀人數是「2820萬人」，截至5月18日，世博吸引超過324萬人朝聖，距離目標還有不遠的距離，平均每天需15萬人入場才能達標，實際上，至今沒有1天達到這個數字。如今會場內傳出嚴重蟲害，必須除蟲，讓各界擔憂進一步衝擊觀展人潮。

今日の大阪万博ヤバいぞ

虫が大量発生

大屋根リングとかベンチ見てみ？

気持ち悪すぎる pic.twitter.com/0jlMpGWzwo — Amo / あも （@x_t126） May 17, 2025

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