諷中「霸佔公共空間的鄰居」！美中使館隔空互嗆 星政府出面制止

美國國旗和中國五星旗。（美聯社檔案照）

2025/05/22 17:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國、中國駐新加坡大使館，近日針對南海主權問題，隔空互嗆，美國批評中國就像非法霸佔公共空間的鄰居，中國回嗆美國「蓄意扭曲」，雙方你來我往。新加坡政府21日針對此事發表聲明，警告外國使館，不要煽動新加坡本地對國際議題的反應。

新加坡《海峽時報》、《聯合早報》報導，美國駐新加坡大使館，20日在臉書發文並附上一段長達1分37秒的影片，以新加坡當地「組屋」（公有社會住宅）公共空間被霸佔的圖片和新聞，比喻中國對南海的主權主張，就有如「不體諒他人的鄰居」霸佔公共空間。

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該影片提到數年前荷蘭海牙的常設仲裁法院，就菲律賓提出南海主權爭議案仲裁，認定中國的主權主張無法律依據，影片說，常設仲裁法院就有如新加坡的市鎮理事會，中國猶如無視當局裁決，在公共空間堆放雜物，導致問題難以解決。

中國駐新加坡大使館21日也在臉書發文反駁，批評美國「蓄意扭曲南海問題是非曲直」，以美國優先凌駕國際規範，「頻繁毀約退群、施壓他國，試圖以強權重塑國際秩序，破壞現有規則體系」；發文還說，「奉勸美方收起教師爺和挑唆者的虛偽做派，停止做南海和平穩定的麻煩製造者」。

針對美、中兩國在新加坡的外交人員，隔空你來我往互嗆，新加坡外交部21日發表聲明，反對外國使館藉涉及第三國的國際問題，煽動本地反應，呼籲「複雜問題應透過適當管道，有效解決外交事務」。

《路透》22日報導，美國大使館一名職員回應媒體詢問此事，表示該篇發文是就影響美國以及整個區域的問題，反應美國政府政策和看法，「影片以新加坡當地為背景做類比，以全世界每個人都能有共鳴的現象，了解這場爭議」。中國大使館尚未回應媒體的詢問。

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