誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群

2025/05/21 03:45

〔中央社〕美國官員今天表示，例行接種COVID-19疫苗追加劑的對象，將僅限於65歲以上人群或有嚴重疾病高風險者，並要求進行新安慰劑對照試驗，以證明65歲以下健康民眾接種追加劑的必要性。

法新社報導，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）正在推動重塑聯邦公共衛生政策，他長期宣揚反疫苗主張，並對免疫接種計畫抱持懷疑態度。

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美國食品暨藥物管理局（FDA）的普拉薩（Vinayak Prasad）與FDA局長馬凱利（Martin A. Makary）在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）撰文指出，此一政策轉變是以科學證據為基礎，並表示這將使美國的指導方針與歐洲國家更為一致。

他們指出，最初推出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是「一項重大的科學、醫學與監管成就」，但目前仍不確定讓低風險族群反覆接種追加劑，是否對其有益。

他們將美國的做法與英國、法國和德國相比，並批評美國所謂「一體適用」策略。

這些官員主張，這種做法不僅沒有建立信任，反而適得其反、助長「疫苗猶豫」，包括讓兒童對施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗產生抗拒心理。

他們補充說：「我們無法肯定，一名健康的52歲女性在身體質量指數（BMI）正常、曾3度確診COVID-19，並已接種6劑疫苗的情況下，施打第7劑疫苗是否還會對她有益。」

此外，當局將鼓勵輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）等疫苗製造商進行試驗，對象涵蓋50歲至64歲成年人。這些研究應評估追加劑能否降低染疫症狀、重症、住院以及死亡的風險。原）1140521

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