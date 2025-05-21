拜登健康危機延燒 前川普政府官員控第一夫人涉「虐待長者」

美國前總統拜登（左）與妻子吉兒（右）。拜登19日證實罹患晚期攝護腺癌，引發外界對其健康的關切。此為兩人當天發布的自拍照。（路透）

2025/05/21 06:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統拜登健康狀況引發的政治風暴持續。曾任總統川普第一任期司法部官員的特瑞爾（Leo Terrell）20日暗示，第一夫人吉兒（Jill Biden）可能因涉嫌掩蓋拜登健康問題而面臨「虐待長者」（elder abuse）的刑事指控。

《每日郵報》報導，特瑞爾在其個人社群X帳號上寫道：「虐待長者！刑事指控？？」他曾於川普政府司法部民權部門任職，也是前福斯新聞（Fox News）撰稿人。特瑞爾並分享吉兒坐空軍一號總統辦公桌照片，附文指責：「她知道拜登總統健康問題，仍望其競選。邪惡。」

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此言論引發關注，特瑞爾轉發多則支持者回應。一支持者稱：「虐待長者是家暴，拜登博士（指吉兒）對欺騙美國人民有很多需解釋。」並指「可惜他家人損害其福祉。」多數批評指向吉兒。

另一則轉發訊息寫道：「醫療團隊早該發現！吉兒和所有漠視者都該羞恥！」更有支持者諷刺道：「想像一女人如此渴望權力，讓患失智症的丈夫遭羞辱。」其他追隨者亦稱吉兒「貪婪」、「渴望聲望」。特瑞爾本人則評：「問題在掩蓋！美國人討厭騙子！」

此系列貼文背景為拜登19日宣布其攝護腺癌已轉移，震驚各界。川普的「讓美國再次偉大（MAGA）」支持者隨即對此消息宣布時機提質疑。

此前，川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）20日也對拜登家庭可能掩蓋官方訊息表嚴重關切。他在X上質問：「吉兒·拜登博士怎會錯過五期轉移癌？或又是掩蓋？」他引述醫師指攝護腺癌易診斷，通常需5至7年治療才轉移。

小唐納·川普並提及拜登2022年一段演講，當時拜登曾稱「這就是為何我，及許多與我一同長大者，都罹癌。」小唐納·川普對此評論：「喬（拜登）兩年前說他罹癌，大家說是口誤。他明顯失智時，大家都說他清醒。現在他沒用了，大家才驚訝錯過了。」

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