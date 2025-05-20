猴子也搞模仿犯罪？ 巴拿馬公卷尾猴學壞「綁架」吼猴寶寶

巴拿馬希卡龍島，白面卷尾猴（圖中毛色較深者）背負其擄來的年幼吼猴（毛色較淺者）。遭擄的吼猴寶寶最終多因缺乏母乳而亡。此「擄嬰」歪風已在當地年輕公猴間擴散，威脅瀕危的吼猴族群。（圖： Max Planck Institute of Animal Behavior）

2025/05/20 17:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴拿馬希卡龍島（Jicarón Island）的白面卷尾猴竟開始擄走新生吼猴寶寶，令科學家大感意外。此怪異行為過去5年未見，現卻迅速擴散，原因不明，但研究者推測與青少年公猴的「無聊」有關。

科學網站《IFLScience》報導，該島隸屬科伊瓦國家公園（Coiba National Park），因與世隔絕成天然實驗室。先前島上部分卷尾猴用石頭開砸堅果，被形容「進入石器時代」。科學家架設相機原欲研究此技是否擴散，未料捕捉到更令人不安的新趨勢：卷尾猴背著吼猴寶寶。

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德國馬克斯·普朗克動物行為研究所（Max Planck Institute of Animal Behavior）博士生戈爾茲伯勒（Zoë Goldsborough）首先發現。其指導教授巴雷特博士（Dr Brendan Barrett）徹查一年數據後，發現4隻吼猴寶寶被擄，幾乎都為同一隻公猴「小丑（Joker）」所為。吼猴寶寶緊抓卷尾猴，最終卻因缺奶而亡。

起初以為是罕見跨物種收養，但「小丑」是公猴，與常見雌性收養情況不同。5個月後，團隊又發現另4隻年輕公卷尾猴也背著吼猴，經專家確認涉及數隻不同吼猴寶寶。研究顯示，15個月內，5隻亞成年公卷尾猴背負11隻吼猴寶寶長達9天。巴雷特博士指此為「一個個體開始隨機行為，隨後被其他年輕雄性迅速模仿」。

已知4隻被擄寶寶死亡，團隊懷疑其餘也已不治。戈爾茲伯勒強調卷尾猴未直接傷害，但無法供奶。吼猴父母則在樹上悲鳴，駁斥卷尾猴帶走孤兒或棄嬰的說法。此行為對卷尾猴無明顯益處，也無顯著代價，但成年吼猴體重近卷尾猴3倍，綁架應具風險。研究者未見綁架過程，但見吼猴搶救後代遭卷尾猴合作挫敗。

巴雷特博士說：「我們證明非人類動物也能發展出無明確功能卻具破壞性後果的文化傳統。」團隊好奇工具使用和擄嬰歪風皆涉同區雄性是否巧合。克羅福特教授（Professor Meg Crofoot）推測，島上生存容易，無天敵、少競爭者，卷尾猴或因「無聊」而創新。

不幸的是，吼猴在島上已瀕危。若此行為持續擴散，團隊將面臨干預保護或為科學目的持續觀察的兩難。研究發表於《當代生物學》（Current Biology）。

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