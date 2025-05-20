飛安危機？紐約2架客機險相撞 FAA確認調查中

美國紐約拉瓜迪亞機場發生2架客機本月初險些碰撞。（美聯社資料照）

2025/05/20 12:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約拉瓜迪亞機場本月初險些發生2架客機碰撞的驚險意外，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）19日證實，這起事件正調查中。

綜合《CNN》等外媒報導，美國聯邦航空總署表示，共和航空（Republic Airways）1架編號4736航班當地時間6日凌晨12時35分左右正準備起飛，然塔台緊急取消其起飛許可，因為聯合航空1架從休士頓飛抵的波音737-800型客機正在同條跑道上滑行，該架聯航班機搭載107名乘客、6名機組員。

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據當地媒體取得塔台通話錄音顯示，一名空中交通管制員告知共和航空機長說：「對不起，我以為聯航早已獲得起飛許可。」實際上，當共和航空準備起飛時，另1位地面管制員正透過不同無線電頻道指揮聯航飛機改道滑行至另一個新的滑行道，因該機錯過原先指定的滑行道出口。

與此同時，拉瓜迪亞機場表示，將計畫採取更多措施防範類似事件再度發生。

報導分析，拉瓜迪亞機場配備先進的ASDS-X雷達系統，用於預防跑道衝突，然而全美仍約有490個機場使用標準控制塔、望遠鏡等過時紀錄監控地面飛機。美國交通部長達菲（Sean Duffy）曾形容目前使用的系統如「銅線與軟碟機」，並希望國會通過他提出的數十億美元計劃，以升級全國航空交通基礎建設。

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