為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    飛安危機？紐約2架客機險相撞 FAA確認調查中

    美國紐約拉瓜迪亞機場發生2架客機本月初險些碰撞。（美聯社資料照）

    美國紐約拉瓜迪亞機場發生2架客機本月初險些碰撞。（美聯社資料照）

    2025/05/20 12:10

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約拉瓜迪亞機場本月初險些發生2架客機碰撞的驚險意外，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）19日證實，這起事件正調查中。

    綜合《CNN》等外媒報導，美國聯邦航空總署表示，共和航空（Republic Airways）1架編號4736航班當地時間6日凌晨12時35分左右正準備起飛，然塔台緊急取消其起飛許可，因為聯合航空1架從休士頓飛抵的波音737-800型客機正在同條跑道上滑行，該架聯航班機搭載107名乘客、6名機組員。

    據當地媒體取得塔台通話錄音顯示，一名空中交通管制員告知共和航空機長說：「對不起，我以為聯航早已獲得起飛許可。」實際上，當共和航空準備起飛時，另1位地面管制員正透過不同無線電頻道指揮聯航飛機改道滑行至另一個新的滑行道，因該機錯過原先指定的滑行道出口。

    與此同時，拉瓜迪亞機場表示，將計畫採取更多措施防範類似事件再度發生。

    報導分析，拉瓜迪亞機場配備先進的ASDS-X雷達系統，用於預防跑道衝突，然而全美仍約有490個機場使用標準控制塔、望遠鏡等過時紀錄監控地面飛機。美國交通部長達菲（Sean Duffy）曾形容目前使用的系統如「銅線與軟碟機」，並希望國會通過他提出的數十億美元計劃，以升級全國航空交通基礎建設。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播