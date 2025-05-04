傳想與英王和解！哈利嘆「不知父還能活多久」

英國媒體指查爾斯三世對哈利（前）極度防備，擔心父子對話內容再度被搬上電視新聞。（路透社）

2025/05/04 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英王查爾斯拒與哈利通話？英國媒體揭露，查爾斯三世（King Charles III）至今不與哈利王子（Prince Harry）聯繫，並非出於絕情，而是擔心私下談話「數小時內就成電視爆料」；而就在哈利高調抱怨英國不夠安全、不敢帶家人回國之際，卻被揭在訪英期間私下叫外送送達友人豪宅，被批言行矛盾、形同「自打臉」。

綜合外媒報導，哈利近日接受BBC訪問，稱罹癌的父親目前「不願與我說話」，並提到「我不知道他還有多少時間」，語帶悲情。然而英王親信反駁稱強調國王並非絕情，而是害怕兩人談話內容幾小時內就上電視；「不是不想講，是不能講」，強調哈利近年幾乎將所有家族對話搬上媒體，「根本沒辦法進行私密而敏感的溝通」。他更指控哈利「即使談和解，語氣中也充滿威脅與怒氣」，稱這樣的互動令人感到悲哀。

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尷尬的是，《太陽報》也揭露，哈利去年5月訪英期間曾在朋友位於倫敦市值800萬英鎊的宅邸中，叫了Deliveroo外送，還由陌生外送員直接送達門口。這種行為對高知名度人物而言極不尋常，也與他聲稱「回英國會有生命危險」的說法相矛盾。黛安娜王妃昔日的保鏢沃夫（Ken Wharfe）更直言，「他自稱高風險人物，卻讓陌生人送餐上門，簡直令人難以置信。」

哈利自2020年退出王室職務後，失去原有的國安保護，並為此提告要求恢復隨扈待遇，近日再度敗訴。他聲稱自己仍應被列為「國際受保人」，但多數英國輿論與政府皆認為他早已不具公職身分，訴求明顯站不住腳。

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