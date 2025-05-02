誤加媒體進國安群組 美國安顧問瓦爾茲遭去職

川普表示將提名瓦爾茲（見圖）擔任聯合國大使，不再擔任國安顧問。過渡期間則由美國國務卿魯比歐兼任國安顧問。（路透）

2025/05/02 11:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）先前誤將1名新聞工作者加入美方高層官員的通訊群組，引發美國總統川普（Donald Trump）不滿。最新消息指出，川普表示將提名瓦爾茲擔任聯合國大使，不再擔任國安顧問。過渡期間則由美國國務卿魯比歐兼任國安顧問。

瓦爾茲先前被爆於今年3月誤將「大西洋月刊」總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉入商業通訊軟體Signal的加密群組，該群組為討論有關葉門的軍事行動，成員包含多名國安團隊核心人士，高德柏格披露此事，並因此提前得知美軍打擊葉門叛軍「青年運動」的軍事計畫。

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這項消息在第一時間傳出後，川普還一度表示不會開除瓦爾茲，似乎有意大事化小。但後續又傳出瓦爾茲的1名高級助理使用個人Gmail帳戶處理政府事務，再度引發外界質疑機密資訊沒有透過安全管道傳送。

1日則有外媒引述消息人士指出，瓦爾茲地位不保、可能即將離職。後續川普則在社群媒體發文表示，將提名瓦爾茲出任美國駐聯合國大使。川普稱瓦爾茲從穿軍服服役、在國會任職，到擔任他的國安顧問，一直把國家利益擺在首位，相信他在新職上也會同樣盡力。

至於國安顧問一職，川普則說在過渡期間，會由國務卿魯比歐同時兼任。

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