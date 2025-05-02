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    日本埼玉出現「天坑」 3個月後尋獲男性卡車司機遺體

    日本埼玉縣八潮市今年1月發生大規模道路塌陷事故，一輛卡車當場掉入「天坑」，74歲男性駕駛員自此失聯。（美聯社資料照）

    日本埼玉縣八潮市今年1月發生大規模道路塌陷事故，一輛卡車當場掉入「天坑」，74歲男性駕駛員自此失聯。（美聯社資料照）

    2025/05/02 12:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣八潮市今年1月發生大規模道路塌陷事故，一輛卡車當場掉入「天坑」，74歲男性駕駛員自此失聯。經過數月準備與工程後，搜救單位昨上午找到卡車，今日（2日）清晨在下水道管內尋獲1具遺體，目前警方正確認身份與死因調查。

    綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，埼玉縣政府表示，由於卡車掉落地底深處，且駕駛座部分被困於下水道管內，救援行動困難重重。相關單位先完成下水道管線的分流工程，救災人員1日首次進入管內，確認卡車駕駛座中有人影，並確認管內沒有第2次災害風險。

    報導提到，消防與警察等單位今日清晨展開全面搜救行動，消防人員凌晨5時許進入污水管道，最終於車內發現一具男性遺體，並於早上8時許將其運出地面，已被往警局進確認身分並調查死因。

    另，埼玉縣政府表示，接下來將進行卡車駕駛室部吊出與現場修復作業，全面展開復原工程。

    搜救單位今日（2日）清晨在下水道管內尋獲一具遺體，目前警方正確認身份與死因調查。（圖擷自「@EoPynV9DzvA1GS5」X）

    搜救單位今日（2日）清晨在下水道管內尋獲一具遺體，目前警方正確認身份與死因調查。（圖擷自「@EoPynV9DzvA1GS5」X）

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