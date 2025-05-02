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    首頁　>　國際

    法國勞動節集會遊行聲勢浩大 總工會稱逾30萬人參與

    2025/05/02 05:39

    〔中央社〕今天是國際勞動節，在法國各地的集會遊行共有數十萬人共襄盛舉，但首都巴黎發生黑衣人騷擾溫和左派社會黨議員及其支持者情事。時值川普重返白宮剛滿百日，法國工會成員也對川普新政表達擔憂。

    法國總工會（CGT）告訴法新社，今天法國全境的國際勞動節集會吸引超過30萬人參加，其中巴黎就有10萬人參與。警方計算的總人數則為15萬7000人，3萬2000人參加巴黎遊行。

    法新社記者在巴黎目擊，身穿黑衣的抗議者粗暴推擠社會黨（PS）政治人物及倡議人士。

    儘管巴黎遊行大致上平和落幕，仍有社會黨議員檢舉被人揮拳、丟信號彈攻擊，導致今天下午有數十人被捕。

    根據法新社記者，這些黑衣抗議者高喊「大家都討厭社會黨」，其中一些人拿著極左反法西斯旗幟。社會黨經常被控背叛激進強硬左派。

    包括法國總工會在內，數個工會及青年組織以「反對極右派，提倡和平、自由及社會正義」為號召。

    目前法國極右翼民粹主義政黨「國民聯盟」（National Rally）在民調中聲勢上漲，預料該黨候選人將在2027年總統大選首輪拔得頭籌。

    與此同時，美國總統川普（Donald Trump）2度執掌白宮剛滿百日，團結工會（Solidarity）共同代表季爾柏（Murielle Guilbert）說，這次遊行旨在高聲「反對世界川普化」。

    季爾柏還說，她不知道「今天有哪個勞工不擔心川普所作所為以及不斷升高的種族歧視」。）1140502

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