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    Signal洩密案禍首 美國國安顧問瓦爾茲傳即將去職

    消息人士指出，美國總統川普已對國家安全顧問瓦爾茲失去信任，瓦爾茲可能即將去職。（法新社檔案照）

    消息人士指出，美國總統川普已對國家安全顧問瓦爾茲失去信任，瓦爾茲可能即將去職。（法新社檔案照）

    2025/05/02 00:16

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、英國金融時報、衛報等多家主流媒體，1日引述消息人士說法報導，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和副國安顧問黃之瀚（Alex Wong），可能即將離職，這是川普自今年1月上任以來的首次重大人事異動。

    知情人士透露，瓦爾茲地位不保，川普密友、現任中東特使魏科夫（Steve Witkoff）可能會接替瓦爾茲擔任國安顧問，但川普尚未做出決定。魏科夫曾負責與俄羅斯和伊朗的談判，協助川普推動外交議程。

    據報導，瓦爾茲在白宮的地位早已不穩。4名消息人士透露，自從3月傳出他誤將「大西洋月刊」總編輯高德柏格納入有關葉門軍事行動的聊天群組後，他在白宮西廂（West Wing）的影響力就大幅下降。儘管川普當時仍表態力挺，但瓦爾茲已失去白宮高層幕僚的信任。

    川普原本考慮開除瓦爾茲，但最終並未這麼做，因為他不想讓政敵趁隙而入，也希望避免重演其第一任期的混亂局面。

    然而，距離川普重新執政滿100天之際，他似乎已不再那麼在意外界對「混亂」的觀感。多名知情人士直言，瓦爾茲離職已經不是「是否」的問題，而是「何時」會發生。

    瓦爾茲在白宮的影響力持續下滑，明顯案例之一在極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）向川普告狀國安會有多人「不忠」後，川普便決定開除多名國安會成員，瓦爾茲卻未能阻止這項決策。

    川普在多方面對瓦爾茲有所不滿，包括前述Signal通訊群組事件。消息人士直言，「總統其實早就對他（瓦爾茲）失去信任」。據悉白宮內部過去幾天已開始低調討論為瓦爾茲安排「體面離職」的可能選項，包括為他安排新的職位，以及尋找接替人選。

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