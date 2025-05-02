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    中國人助俄侵烏陣亡！小粉紅竟稱他「為消滅納粹而戰」......

    中國籍戰地記者諸浩正近日透露，中國男子張育橋（見圖）在烏俄戰爭前線陣亡。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國籍戰地記者諸浩正近日透露，中國男子張育橋（見圖）在烏俄戰爭前線陣亡。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/05/02 00:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日前烏軍俘虜2名幫助俄軍侵略烏克蘭的中國公民，首次確認有中國人參與這場戰爭，引發國際關注。烏國政府4月中還帶著這2名中國戰俘開國際記者會，呼籲中國人不要受騙去送死。沒想到才過半個月，中國籍戰地記者諸浩正公開透露，一名赴俄羅斯參軍的中國男子近日陣亡，成為第一個在侵烏行動失去生命的中國傭兵，掀外界熱議。

    諸浩正本來是俄國聖彼得堡大學的中國留學生，俄羅斯大舉入侵烏克蘭後，與大部分支持俄軍行動的小粉紅有一樣立場的諸浩正，跟著前往烏東頓巴斯地區當起戰地記者，在網上分享俄軍如何在前線「英勇作戰」，還曾因此接受過俄官媒《俄通社》的專訪。

    旅義華僑作家李穎本週四（5/1）分享諸浩正披露的消息，來自內蒙古的張育橋遠赴俄羅斯參軍，近日在烏國前線陣亡。據了解，這是首次有中國人確認在這場戰事失去生命。諸浩正聲稱，張育橋一直以來都渴望進入特種部隊，年紀輕輕「就懷著為國家、為人民、為信仰而戰的決心加入俄羅斯軍隊」。諸浩正還說，張育橋是為了消滅納粹分子而投身這場戰爭，「但命運往往讓人措手不及，他未能實現這個夢想，英勇地倒下了，犧牲在勝利的前夕」。

    牆外網友看完紛紛吐槽，「人生最大的悲哀就是莫過於認賊作父，為虎作倀。至死仍堅持認為，自己是正義。這就是洗腦後的後果」、「自己就是納粹，他說要消滅納粹，所以消滅了自己，沒毛病」、「我真是服了這位中共國人，加入侵略軍目的居然是『保衛這片遼闊的土地』？都侵略了還保衛毛線啊？」、「只是俄共的犧牲品，無需憐憫」、「自己作為入侵他國領土的納粹分子陣亡，不勝唏噓」

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