無罪判決被推翻！南韓總統候選人李在明：民意最重要

南韓共同民主黨總統候選人李在明。（美聯社檔案照）

2025/05/01 18:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕將代表南韓共同民主黨角逐6月總統補選的李在明，1日遭最高法院推翻其違反選舉法案之二審無罪判決，發回更審，可能影響他的參選資格。對此，李在明表示，「民意最重要」。

《韓聯社》1日報導，李在明當天出席一場活動後，對最高法院將此案發回更審，以及原執政黨國民力量黨隨即要求他退出總統補選，他表示，判決結果與自己所想的截然不同，但是法律也屬於國民廣泛形成的共識，民意最重要，「政治終究是由國民做主的，我將順從民意」。

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此案為李在明2022年競選總統期間，被問及過去他擔任城南市長期間的大莊洞地產開發弊案，涉嫌說謊，被控違反公職選舉法，一審判處有罪，今年3月二審改判無罪。1日最高法院12名大法官，10人同意推翻二審判決，改判有罪，2人反對。

最高法院判決認定，李在明當時有關大莊洞弊案關鍵人物、已故市府官員金文起的說法，兩人不認識、外傳一起打高爾夫球照片是「造假」等言，屬於公布虛假資訊，但是二審誤解公職選舉法的法理，以致影響判決結果。

李在明在贏得黨內初選後，4月27日獲共同民主黨提名為總統候選人。南韓公職選舉法規定，涉及選舉相關犯罪且遭判處100萬韓元以上罰金時，當事人5年內無法參選。根據28日南韓民調機構Realmeter發布的民調，李在明支持度48.5%，在各參選人中名列第一。

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