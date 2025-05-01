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    防川普與俄和解 歐盟密謀「B計畫」確保制裁

    歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯證實備妥「B計畫」，以維持西方制裁陣線。（歐新社資料照）

    歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯證實備妥「B計畫」，以維持西方制裁陣線。（歐新社資料照）

    2025/05/01 18:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟正準備「B計畫」，以因應美國川普政府可能退出烏克蘭和談，並與莫斯科和解的情況。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）證實，該備案旨在確保即使局勢改變，歐盟仍能維持對俄羅斯的經濟制裁。

    川普上任百日內未能促成烏克蘭和議，因俄烏雙方均拒絕美方部分提案。卡拉斯向《金融時報》透露：「關鍵在於美國是否想退出。我們看到跡象表明，他們正考慮離開烏克蘭，不再尋求與俄達成協議，因為這很困難。」美國國務卿魯比歐發言人也表示：「若無進展，我們將退出調解角色。」

    川普在和談提議中暗示與俄經濟和解，引發布魯塞爾擔憂部分成員國將要求解除制裁，並憂慮美企可能率先恢復與俄合作，造成不公競爭環境。

    卡拉斯證實，若匈牙利在七月阻擋制裁展延投票，確有「B計畫」可實施，但強調重點仍是維持成員國團結，「否則你專注於B計畫，它就會成真」。她表示歐盟持續與華府及國際夥伴協調，確保西方制裁體系不被瓦解。

    據報導，可能的選項包括各國單獨實施制裁，以規避匈牙利否決，例如比利時可頒布王室法令，凍結境內1900億歐元俄羅斯國家資產。

    卡拉斯承認，部分歐盟國家正討論是否跟隨美國立場，但她警告這是「錯誤希望」，因俄羅斯軍費已占GDP逾9%，「他們還會想再動用武力」。

    她表示，若美國撤離，歐洲可在財政上支援烏克蘭，但「軍事支援缺口難以填補」。卡拉斯強調，歐盟絕不接受承認克里米亞為俄領土，「克里米亞是烏克蘭的」。

    她直言：「川普總統表示希望停止殺戮，那就應該向實施殺戮的一方施壓。」

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