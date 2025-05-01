美媒民調：50％美國人認為中國是最大威脅 6成認同應更強硬

50％美國民眾認為，中國對美國構成最大威脅。圖為美國國旗和中國五星旗。（美聯社檔案照）

2025/05/01 18:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普就職滿100天，與中國的關稅戰持續拉鋸之際，Nextstar媒體集團旗下新聞網「NewsNation」4月30日公布民調顯示，50％美國民眾認為，中國對美國構成最大威脅，遠超過認為俄羅斯、伊朗和北韓的比率。

NewsNation委託數據分析機構「決策桌總部（Decision Desk HQ）」進行的這份民調顯示，約50％受訪者認為，中國對美國構成最大威脅，遠超過問卷列出的其他4個對手國家，認為俄羅斯是最大威脅的比率占29％，伊朗、北韓各為8％，僅2％認為是阿富汗，另有3％選「其他」。

請繼續往下閱讀...

調查結果顯示，對中國觀感有明顯的黨派差異，共和黨選民65％認為中國是最大威脅，比認為是其他4國的比率高出許多，認為俄國、伊朗、北韓和阿富汗的共和黨選民各占14％、11％、7％和2％；民主黨選民中，43％認為是俄羅斯，占最多數，認為中國者占38％，其次為9％認為是北韓、5％認為伊朗，阿富汗為2％。

獨立選民中，也以認為中國是最大威脅的比率最高，占46％，認為俄羅斯、伊朗和北韓的比率各為30％、10％、8％，阿富汗為1％。

當被問到，「美國應對中國採取更強硬立場」的說法，在所有受訪者中，63％的人表示，強烈或部分認同，37％強烈或部份不認同。

這項民調是4月23日到27日期間進行，訪問1448名登記選民，包括521名共和黨人、560名民主黨人、349名無黨派人士和18名「其他」選民，誤差為正負2.4個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法