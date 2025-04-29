烈焰逼近古蹟！南韓大邱火燒山260公頃 直升機灑水也難救

南韓大邱市北區函芝山發生山林大火，火勢已延燒至今（29日）第二天，燃燒面積達260公頃、火線總長11公里。（歐新社）

2025/04/29 12:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大邱市北區函芝山發生山林大火，火勢已延燒至今（29日）第二天，燃燒面積廣達260公頃、火線總長11公里。當局緊急出動53架直升機空中灑水與噴灑阻燃劑，全力壓制火勢蔓延至市區住宅，目前已控制10.1公里火線，整體撲滅率達92%。火災更可能波及三國時代古蹟「八莒山城」，引發高度關注。

綜合外媒報導，根據大邱市政府通報，這場山火於28日下午2時1分爆發，至今已動員1551名人力投入救災，包括直升機與軍人協助空中與地面滅火作業。空中作業集中在地勢陡峭、交通不便的望日峰區域，軍方則協助清理已撲滅區域的殘餘火點，避免死灰復燃。

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受火勢威脅影響，盧谷洞、助也洞等地已有約6500名居民接獲疏散通知，661人安置於7處指定避難所，另有8586名西邊洞居民也被通知準備疏散。大邱市代理市長金正基親自擔任現場指揮，除調度滅火資源外，當局亦設立完善的避難支援系統，每處避難所均配置護理人員與救護車，急重症患者將轉送至漆谷慶北大學醫院急診室。

天候條件今日改善，風速減弱至每秒1至3公尺，濕度上升至70%以上，有利於火勢控制。因安全因素一度封閉的京釜高速公路北大邱交流道，也已於今晨重新開放。

文化資產部分，火線已經穿越「八莒山城」遺址區域，實際損害尚待火勢撲滅後評估；而位於附近的九巖洞古墓群則已確認無損。當局強調目前尚無人員傷亡或重大財產損失回報，起火原因仍在調查中。據了解，火源位於已實施入山管制區域附近，現場未發現明顯起火痕跡。

目前已有IM銀行、西門福祉財團、韓國救世軍等機構提供救災物資與支援，協助災民度過難關。

根據大邱市政府通報，這場山火於28日下午2時1分爆發，至今已動員1551名人力投入救災，包括直升機與軍人協助空中與地面滅火作業。（路透）

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