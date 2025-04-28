有意參選2028總統？ 前美駐日大使易曼紐動作頻頻

易曼紐在駐日期間被形容為美國的「戰狼外交官」，對中國的批判從不假辭色。（法新社）

2025/04/28 15:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管美國總統川普施政爭議不斷，但基本盤穩固，反觀民主黨去年選戰大敗後，遲遲不見新的領頭羊。美國《國會山莊報》（The Hill）27日指出，前美駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）近期頻在媒體上露面，表明「公僕生涯還未結束」，甚至已開始招募選戰團隊，被認為已在為2028年總統大選熱身。

據報導，易曼紐政治歷練豐富，一直是民主黨內重要人物，曾擔任前總統柯林頓的顧問，並在2002年當選聯邦眾議員，隨後又成為前總統歐巴馬的第一任白宮幕僚長。他也曾擔任2屆芝加哥市長，並在2022年出使日本，直至川普上台。

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最近1個月，易曼紐經常在媒體上露面，對於是否再次競選芝加哥市長或伊利諾州州長，他都沒有把話說死，「我的公僕生涯還未結束」。他也時常出現在Podcast和脫口秀節目中，並擔任美國有線電視新聞網（CNN）和華盛頓郵報的評論員。

有關他目光擺向2028年總統大選的說法，最主要源自易曼紐在幕後的動作。民主黨競選策士透露，易曼紐已在聯繫選戰人員，試圖在民主黨黨內初選起跑前先行籌組團隊，「他肯定要參選」。

曾在民主黨國會競選委員會與易曼紐共事的前眾議員伊茲瑞爾（Steve Israel）表示，易曼紐擁有「世界級經驗」，以及在政治和政策方面的良好紀錄，「民主黨需要一位能夠制定積極議程的候選人，我們不能侷限在『我不是川普』」。

伊茲瑞爾指出，民主黨在2006年國會中期選舉中取得勝利，這是在易曼紐擔任眾議院民主黨競選負責人的情況下，該黨在過去12年來首次拿下眾院控制權，「裴洛西和易曼紐制定贏得共和黨選區，並同時在藍色和紫色選區催出基本盤的策略。他證明了自己團結民主黨人的能力」。

在駐日期間，易曼紐對中國的批判從不假辭色。他曾形容中國國家主席習近平是「無能的經濟管家」、「外交政策失敗者」及「笨手笨腳的準馬基維利主義者」，在他治下的中國政府一團混亂。

易曼紐更指中國透過市場槓桿、抵制商品等經濟手段，或明或暗地脅迫其他國家改變政治立場，達到其政治目的，呼籲各國應組成反脅迫聯盟，抵制中國以經濟做為武器的行徑。

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