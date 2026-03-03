為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    凱基金控孫公司爆內鬼！副理淪詐團車手捲走3.1億 檢起訴求重刑

    2026/03/03 17:25 記者劉詠韻／台北報導
    凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，去年發生員工勾結詐團捲款事件。（凱基金控提供）

    凱基金控子公司中華開發資本旗下的中華開發資本管理顧問，去年發生員工勾結詐團捲款事件。（凱基金控提供）

    凱基金控孫公司中華開發資本旗下管理顧問公司葉姓副理，涉勾結假檢警詐欺集團，盜領公司所管理基金款項1018萬餘美元（約新台幣3億1300萬餘元）。新北地檢署今偵結，依違反組織犯罪防制條例「參與犯罪組織罪」，以及刑法背信、以不正指令輸入電腦取得他人財產等9罪提起公訴，並建請法院從重量處。

    起訴書指出，中華開發為凱基金融控股公司間接持股百分之百的孫公司，負責管理3檔基金，並透過企業金融網路銀行系統，控管基金於銀行分行開設的3個帳戶資金收付。葉女則自2024年5月至2025年11月擔任行政處投資作業管理組副理，並負責結算交割等相關業務。

    檢方調查，葉女去年8月加入以暱稱「賽亞人」為首的假檢警詐欺組織，擔任轉匯車手角色。她偷拍同事保管的企業金融網帳號密碼及金鑰密碼，並偷錄電腦開機密碼，再趁同事出國期間竊取金鑰載具，登入公司帳戶，未經授權放行19筆匯款，將款項匯往印尼17個不同戶名、共18個境外帳戶。

    此19筆匯款合計1018萬餘美元（約新台幣3億1300萬餘元），匯出後旋即遭提領一空或再轉匯不明流向，致公司全數損失，迄今未追回。葉女則拍攝放行匯款之電腦畫面回傳詐團成員確認，藉以製造金流斷點，掩飾犯罪所得來源與去向。

    起訴書提到，葉女身為金融專業經理人，掌握鉅額資金，卻與詐騙集團勾結營私，造成鉅額損失迄今未追回，風險轉嫁投資人承擔，嚴重破壞金融秩序與社會經濟安全，情節重大，以及刑法背信、以不正指令輸入電腦取得他人財產、竊盜、行使偽造準私文書、妨害秘密、妨害電腦使用、無故變更電磁紀錄及違反洗錢防制法共9罪提起公訴，建請法院從重量處7年以上有期徒刑，以資懲儆。

