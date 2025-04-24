澳洲科學家曝史前巨型袋鼠滅絕真相 「這行為」竟成致命缺陷！

澳洲科學家近日發表一項突破性研究，揭示曾棲息於昆士蘭的巨型史前袋鼠，雖體型龐大，卻極為「宅」，長期活動於小範圍內，這一特性或成為牠們最終走向滅絕的關鍵原因。（圖翻攝自X/@swftr211）

2025/04/24 13:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲科學家近日發表一項突破性研究，揭示曾棲息於昆士蘭的巨型史前袋鼠，雖體型龐大，卻極為「宅」，長期活動於小範圍內，這一特性或成為牠們最終走向滅絕的關鍵原因。

綜合外媒報導，根據最新發表於科學期刊的研究，生活在距今約500萬至4萬年前的原短面袋鼠屬（Protemnodon）物種，體重可達170公斤，約為現今最大紅袋鼠的兩倍。然而，這些古代巨獸似乎並不像現代袋鼠般行動自如，而是長年局限於特定棲地。昆士蘭博物館脊椎動物古生物學家兼館長霍克努爾（Scott Hocknull）博士指出：「伊特納山發現的這些個體，簡直就是史前的宅男宅女，只在石灰岩洞穴及其周圍的小區域活動。」

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研究團隊分析來自伊特納山地區的袋鼠化石牙齒，該地距羅克漢普頓以北約30公里。透過同位素分析技術，研究人員測量牙齒中鍶元素的組成，藉此判斷其活動範圍。臥龍岡大學古生態學家蓋特（Chris Laurikainen Gaete）說明：「鍶的同位素特徵會因地質類型而異，這些特徵可藉由食物鏈傳遞至草食性動物的牙齒，成為重建其生活環境的關鍵線索。」

該研究顛覆了過往對體型與活動範圍的認知。一般而言，體型越大的植食性哺乳動物，活動範圍越廣。例如，小袋鼠通常活動於不到一平方公里的區域，而紅袋鼠則可輕鬆跳躍超過20公里。研究人員認為，伊特納山地區長期為熱帶雨林環境，食物資源豐富且穩定，為巨型袋鼠提供了生存條件，洞穴也為牠們提供躲避掠食者的庇護。

然而，霍克努爾博士指出，這樣「安於現狀」的行為，最終成了致命弱點。約28萬年前，隨著氣候變遷導致環境日漸乾燥，原本的雨林被更耐旱的植物所取代，食物來源開始分散，無法遠距覓食的巨型袋鼠因此陷入生存困境。

蓋特強調「遷徙能力對物種在環境變動中能否存活至關重要。」來自弗林德斯大學的古生物學家克爾（Isaac Kerr）博士指出，這項研究所採用的技術，能讓科學家更精準地了解動物的生活史及覓食習性，是重建史前環境的重要工具。他說：「這種方法提供了一套獨立但互補的資料，對理解滅絕過程非常有幫助。」

研究團隊下一步將針對伊特納山發現的其他小型袋鼠化石，包括仍有現存後代的樹袋鼠、小袋鼠及岩袋鼠，進行同樣分析，以探究牠們如何在劇烈的環境變遷中倖存，而原短面袋鼠卻走向滅絕。霍克努爾博士總結：「這項研究改變了我們看待化石記錄的方式，也為理解史前巨獸的生態與滅絕之謎，開啟了嶄新視角。」

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