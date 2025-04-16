巴拿馬退出中國「一帶一路」川普暗示要各國「選邊站」

美國總統川普政府正擬定一項新貿易戰略，計劃透過與全球超過70個國家展開關稅談判，在經濟上進一步孤立中國，藉此防堵中國企業規避美國貿易限制的通路。（路透）

2025/04/16 11:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普政府正擬定一項新貿易戰略，計劃透過與全球超過70個國家展開關稅談判，在經濟上進一步孤立中國，藉此防堵中國企業規避美國貿易限制的通路。

綜合外媒報導，據知情人士透露，美國計劃與70多個國家進行談判，以解除貿易和關稅壁壘為誘因，換取貿易夥伴做出限制中國的承諾。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）強調，中國需要進入美國消費者市場和消費能力，藉此突顯美國的經濟影響力。川普也發表聲明指出：「球在中國那邊，中國需要與美國達成協議，而美國並非必須與中國達成協議。」

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據悉，美國官員已與部分潛在國家討論這項計畫，目標是說服這些國家阻止中國將貨物經由它們的國家運輸，並阻止中國公司在其領土上設立據點以規避美國關稅。當記者問及巴拿馬日前宣布不再續簽中國「一帶一路」倡議時，川普更語帶暗示表示，他將考慮要求各國「選邊站」，在美中之間作出取捨。

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