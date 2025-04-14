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    迎向川普？厄瓜多總統連任 尋求美援甚至駐軍抗毒梟

    厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）13日在總統大選第二輪投票初步開票顯示領先後，向支持者發表談話。（美聯社）

    厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）13日在總統大選第二輪投票初步開票顯示領先後，向支持者發表談話。（美聯社）

    2025/04/14 19:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）13日贏得連任，獲4年新任期繼續打擊跨國犯罪集團。這些集團為爭奪通往美國的古柯鹼走私路線而引發暴力衝突，使國家深陷泥沼。

    《華爾街日報》報導，開票逾85%，在美國邁阿密出生、積極經營與川普政府關係的諾波亞，以56%得票率擊敗左翼前總統柯利亞（Rafael Correa）的門生岡薩雷斯（Luisa González）。

    諾波亞掃蕩與哥倫比亞、墨西哥等國販毒集團掛鉤的幫派手法，常與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）相較；後者的大規模監禁策略，使薩國兇殺案驟降逾9成。

    然而，這位37歲香蕉大亨之子，自2023年10月首次當選以完成前總統辭職遺留的任期以來，仍難扭轉國家從拉丁美洲最和平淪為全球最暴力地區之一的困境。專家指出，厄國挑戰遠比薩國嚴峻：其幫派具跨國性質，與墨、哥強大販毒集團結盟，靠每年數十億美元、銷往美國和歐洲的古柯鹼資助，實力雄厚且日益分裂，衝突加劇。

    今年初更創下厄國有紀錄以來最血腥時期，一、二月逾1500起兇殺案，港市瓜亞基爾（Guayaquil）頻傳屠殺。專家直指諾波亞的鎮壓行動未見實質改善。

    諾波亞稱此次勝選具「歷史性」，誓言帶來和平、正義與進步，為下一代開創更好未來。

    安全仍是選民首要關切。諾波亞表示希望獲得美國更多安全援助（美國先前已提供訓練與設備），他上月才赴海湖莊園會見川普，更提議希望美軍入境協助打擊已被標籤為恐怖份子的販毒集團，甚至不惜提出修憲，允許美國在厄國設立軍事基地──此舉與厄國2009年關閉美國設於曼塔（Manta）的反毒空軍基地形成對比。

    諾波亞亦證實與川普盟友、前「黑水公司」（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）合作，引進其對抗「非傳統城市游擊隊」的經驗，為厄國安全部隊提供訓練。

    惟批評者認為，諾波亞在根除腐敗與洗錢以打擊組織犯罪方面做得不夠；人權團體則控訴其強硬策略導致法外處決及囚犯酷刑。

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