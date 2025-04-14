川普關稅政策撕裂民主黨？ 勞工、物價與選票的黨內角力

代表汽車工業大州的密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer），在關稅議題上的謹慎發言，凸顯了民主黨內對於如何回應川普貿易政策的分歧。（美聯社）

2025/04/14 13:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的全球性關稅政策，正在民主黨內部引發罕見的政策路線分歧。根據《國會山報》（The Hill）獨家分析，這場爭論直擊民主黨傳統票倉的核心矛盾——工會組織要求保護本土產業，與多數選民擔憂物價飆漲的雙重壓力。

這種矛盾在黨內顯而易見。密西根州長魏桂美（Gretchen Whitmer）等搖擺州要角態度謹慎，她理解「關稅背後的動機」但警告川普策略缺乏目標，「不能動輒揮舞關稅大錘」，她尤其擔憂關稅不確定性對本州汽車工人的衝擊。科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）則在社群平台X上尖銳批評，認為「關稅大錘最終打到自己」，只會導致物價上漲、摧毀美國製造業。

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代表「鐵鏽帶」（Rust Belt）的賓州眾議員德盧西奧（Chris Deluzio）主張反思黨內的「反關稅絕對主義」，憶及《北美自由貿易協定》（NAFTA）對地方產業的傷害，但他同時批評川普的做法「混亂錯誤」。加州眾議員陳德瑞（Derek Tran）也認為關稅可作為平衡貿易工具，但川普的「任意魯莽」是問題。就連長期批判自由貿易的進步派參議員桑德斯（Bernie Sanders）也認為，「針對性」關稅或可助美國工人公平競爭，但川普「混亂的全面性關稅」不可行。

賓州民主黨前主席魯尼（T.J. Rooney）警告，黨內不應在關稅是否適用上爭論不休，這會與中產階級脫節。他認為重點是將川普描繪成「一人造成的災難」，正與共和黨聯手將美國經濟與民主「推入溝渠」。

經濟議題曾是川普的強項，但隨著全球性關稅實施，其經濟處理能力的支持度已現鬆動，這或為民主黨帶來機會。然而，如何利用此機會，黨內策略分歧。

民調顯示，關稅在民主黨支持者中極不受歡迎。進步派團體內部民調顯示，83%民主黨人認為川普關稅將「傷害」美國人。CBS民調也指出，僅20%民主黨人相信關稅能增加就業。

然而，部分重要工會領袖的立場使情況複雜化。汽車工人聯合會（UAW）主席范恩（Shawn Fain）雖批評川普策略「魯莽」，但也稱關稅是保護工人的「工具箱一環」。卡車司機工會（Teamsters）主席奧布萊恩（Sean O'Brien）更對民主黨「失去工人階級」表示失望，認為若能帶回高薪中產工作，關稅的短期痛苦值得。

魯尼犀利點破矛盾核心：「當我們忙著爭論關稅適用情境時，選民只看到超市帳單數字飆升。這不是雞尾酒會討論橄欖該不該存在的問題。」策略專家米德爾頓（Clay Middleton）主張直球對決：「關稅就是漲價代名詞，任何包裝話術都改變不了成本轉嫁消費者的經濟鐵律。」

隨著川普對中國維持145%關稅、全球性10%基準關稅持續實施，民主黨如何在這場「勞工忠誠vs.選民荷包」的戰略矛盾中尋求出路，將成2026年期中選舉前的重要觀察指標。

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