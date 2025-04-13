悚！中國醫生大讚「嬰兒腎超好用」︰移植6~9個月就能長為成人大小

任職中國四川大學華西醫院的泌尿科副主任宋塗潤，詳細誇讚「嬰兒腎」多麼實用的影片，在台灣社群被網友瘋傳。（圖擷取自「腎移植宋塗潤老師」中國抖音，本報合成）

2025/04/13 23:53

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各國媒體過去曾多次報導中共政府涉嫌「強摘器官」，受害對象從政治異議人士、宗教信徒、少數民族、年輕學生、死囚到早產嬰兒皆有，甚至有中國肝臟移植專家會將執刀手術寫成論文後發布，但器官來源從未細說，行徑令人毛骨悚然。近來台灣因歌手TANK前往中國接受器官移植手術，讓相關議題再度掀起熱議，其中一名中國醫生詳細誇讚「嬰兒腎」多麼實用的影片，更是在網上被瘋傳。

據了解，被瘋傳的影片來自中國抖音帳號「腎移植宋塗潤老師」，根據該帳號的個人簡介，他是一名任職中國四川大學華西醫院的泌尿科副主任，除了會做普通的泌尿外科手術，還會做腎、胰腎聯合與機器人腎等移植手術。另據四川大學官網介紹，宋塗潤發表過20多篇論文，更因研究成果被多次受邀參加中國、歐洲與美國的移植年會。

除了學術研界與工作，宋塗潤平時也會在抖音帳號發布各種有關「腎臟移植」的解說影片，目前在台灣被瘋傳的影片，則是他在去年4月底發布，解說「嬰兒腎移植」的優缺點，以及了解嬰幼兒做為供者或者是受者的相關問題。從影片顯示，宋塗潤在片頭就指出，與成年人相比，嬰兒、新生兒或早產兒的腎臟品質「非常的好」。

宋塗潤解釋，嬰兒腎在「耐熱耐缺血時間」的部分，表現地比成年人的供腎還要好；不僅如此，嬰兒腎擁有非常強大的「再生能力」，宋塗潤根據他與團隊的多年研究數據顯示，嬰兒腎在移植給一個受體後，就會在短時間內迅速長大，大約在6到9個月左右，這顆嬰兒腎就能生長到接近成人腎的大小。

宋塗潤也提到，嬰兒腎的血管動脈與靜脈非常細小，會增加手術難度；同時，接受嬰兒腎移植的患者，術後容易出現動靜栓塞等後遺症，得長期服藥，但據宋塗潤表示，他與團隊在中國修改政策前，已做了20多例嬰兒臟移植手術，尚未有接受移植的病患出現栓塞等問題，另補充政策修改後，嬰兒腎移植對象得優先給18歲以下的患者。

不少台灣網友看完影片後，紛紛直呼感到「毛骨悚然」，並分享過去中國曾被曝光過的嬰兒腎移植案例，「國有器官」、「他說的是『供』，而不是『捐』」、「這是魔鬼說的話，把一個生命說成供體」、「別忘了這些人正是國民黨想引進臺灣的醫生」、「我忍不住要懷疑，這些嬰兒是不是『被早產』？」、「這不是培養皿裡的胚胎，這是已經誕生的生命耶？」、「加上代理孕母，就有源源不絕的新生兒器官可以使用」。

21例婴儿双供肾用于成人肾移植术的手术管理



肖瑶1 余文静1 杨慧1 王振迪1 pic.twitter.com/myCQjaGHUR — 金醬厚 ????????大罷免轉發組 （@in_somewhere） April 10, 2025

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