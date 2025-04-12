22歲新星合體皇后樂團吉他手 驚喜演出〈波西米亞狂想曲〉

布恩（左）與布萊恩梅（右）演出結束後合照。（擷取自IG）

2025/04/12 23:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國22歲新生代歌手班森布恩（Benson Boone）近日在加州登上Coachella音樂節舞台，首次演出就大手筆邀來英國傳奇「皇后」樂團（Queen）吉他手布萊恩梅（Brian May）合唱〈波西米亞狂想曲〉（Bohemian Rhapsody），讓數萬名觀眾驚喜不已。

綜合外媒報導，布恩以華麗披風登場，坐在鋼琴前深情詮釋皇后樂團的經典名曲〈Bohemian Rhapsody〉，一開口就引來台下尖叫。演出中段，77歲的布萊恩梅驚喜現身舞台，親自彈奏經典吉他獨奏段落，全場氣氛嗨到最高點。表演結束後布萊恩梅在IG貼出與布恩的合照，並稱讚他是「黃金級的22歲音樂天才」，並表示兩人已成為忘年之交。

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布恩近年以〈Beautiful Things〉這首情歌爆紅，甚至憑藉該曲入圍2025年葛萊美獎最佳新人，並在典禮上以翻滾空翻的表演吸引眾人目光。他過去曾參加《美國偶像》（American Idol），但中途主動退賽，後來獲Imagine Dragons主唱丹雷諾斯（Dan Reynolds）青睞簽約出道，也曾為泰勒絲演唱會倫敦場開場。

此外，布萊恩梅去年曾因輕微中風導致左手一度無法活動，這是他康復後少見的現場登台，讓這次合作別具意義。對布恩而言，這次與傳奇同台演出，或許也是他音樂生涯的一大突破。

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