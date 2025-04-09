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    曾預言川普遭槍擊！他去年預告金融危機 如今全球股市重創掀熱議

    川普新關稅政策重創全球股市。（路透）

    川普新關稅政策重創全球股市。（路透）

    2025/04/09 21:04

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週宣布對全球180多個國家徵收至少10％基準關稅，同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅，重創全球股市。美國金融大佬、摩根大通（J.P. Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前就警告，川普的關稅政策恐導致全球經濟衰退，還有不少人擔憂1930年經濟大蕭條恐重演。而美國一名牧師去年3月預言今年會有全球金融危機的影片，近日在網上掀起熱議。

    網友近日在Threads分享知名YouTuber「老高」約莫半年前上傳一部講述「比格斯預言」的影片，片中提到泰籍宗教作家喬科蘭蒂（Steve Cioccolanti）的YouTube頻道「Steve Cioccolanti & Discover Ministries」在去年3月15日邀請到自稱是先知、來自奧克拉荷馬州的牧師比格斯（Brandon Biggs），來分享他通過「遙視」看到未來可能發生的事情。

    比格斯在節目中談到美國大選，宣稱看到川普的再次崛起，但有人試圖奪走川普的生命，比格斯還詳細描述自己看到一顆子彈飛過川普的右邊耳朵，但他會逃過死劫，時間發生在夏天，之後一切都會轉好，美國民眾把票投給川普，讓川普獲得勝利。而去年7月13日，川普在賓州的競選造勢活動果真遭遇槍擊，右耳廓受傷，之後川普的聲勢看漲，順利重返白宮。川普遇襲事件發生後，比格斯聲名大噪，預言受到越來越多人討論。

    除了預言川普遇襲、川普當選，比格斯當時還指稱，川普上任後，緊接著會有一場巨大的金融危機，他看到的這場金融危機，比1930年經濟大蕭條還要嚴重，他還看到川普疑似在白宮橢圓形辦公室中祈禱。之後比格斯又發布一些影片，針對他口中所說的金融危機，宣稱會在2024年9月到2025年之間某個時間點爆發，而且是從美國開始影響全世界，美國金融體系將發生巨大變化。

    而今川普關稅重創全球股市，比格斯的預言又掀起熱議。台灣網友紛紛說，「現在股市真的是一片綠色……」、「」、「準到頭皮發麻」、「現在才剛開始而已吧」；不過有更多的人直言，「預言不要盡信」、「不是股市跌就是金融危機ㄟ」、「這根本不算金融危機，銀行沒人擠兌，沒有大企業無預警倒閉、失業率也沒飆升，就只是股票人造熊市而已」、「這種看看就好」、「整天弄這些，我預言你這三天會拉屎，我也是先知」。

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