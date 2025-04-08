小粉紅遊韓見「台灣地圖」氣瘋暴走 揚言抵制《Running Man》

日前傳出，一名中國小粉紅赴韓參觀知名韓綜體驗館時，看現場出現台灣國旗，當場氣得暴走揚言抵制。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2025/04/08 16:36

另開新視窗：中國「限韓令」解禁曙光浮現 韓娛樂、文化類股大漲

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為報復南韓部署薩德反飛彈系統，從2016年起祭出「禁韓令」（也稱限韓令），企圖從政治、外交、娛樂等方面抵制南韓，但仍無法抵擋大批中國人翻牆觀看韓劇、K-POP或綜藝節目。一名中國小粉紅近來控訴，赴韓參觀知名韓綜體驗館時，現場「1遊戲」嚴重辱華，當場氣得飆髒話與揚言抵制該節目。

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長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」日前分享一段影片，只見一名中國男子前往南韓旅遊期間，參觀超人氣綜藝節目「Running Man」設立的體驗館，並遊玩現場一個「看地圖猜首都」的互動遊戲時，然而這名中國男子玩到一半，突然當場暴跳如雷、狂飆髒話，甚至怒吼要自己要永遠抵制《Running Man》。

從有片顯示，中國男子玩到一半時，畫面跳出印有「青天白日滿地紅」台灣國旗的圖案，且上方還標註台灣的韓文「타이완」與英文「Taiwan」， 讓中國男子憤怒控訴「台灣省」憑什麼能出現「看地圖猜首都」的遊戲中。不死心的他又再玩一次，結果在中國的地圖時，發現台灣竟然沒有被列在中國領土中，當場氣得髒話連連。

中國男子聲稱，雖然《Running Man》的節目在中國非常受歡迎，但是「中國的主權不容侵犯，維護國家統一是每一個中國人的義務」，並強調自己在參觀完體驗館後，立即結束自己在南韓返回中國的行程，同時在公開網路平台發布這段影片，揚言自己從今往後要全力抵制《Running Man》。

大批仇韓小粉紅紛紛留言砲轟，「小西八都欠殺」、「知道這節目台獨後就脫粉了」、「RM反華歷史悠久，已經棄了很久了」、「二棒子是這個世界上最無恥的畜生。它們不會在乎這些」、「存好這個影片，下次再有人說讓韓娛進內地，拿這個打它們臉」、「棒子就這德行，各種明處暗處使壞，活該它四面受敵，永遠當狗！」。

至於台灣與其他國家網友則吐槽，「支那豬全身都是G點」、「看來他真以為世界在圍中國轉」、「中國有正版渠道看Running Man嗎？」、「領土完整？俄羅斯侵占的中國領土先收回來啊」、「找了好久這個素材吧？想火不容易，這賽道已經人滿為患了」、「問題是，共產黨一天都沒有統治過台灣，為什麽台灣是共產黨的呢？」。

中國男子聲稱，雖然「Running Man」的節目在中國非常受歡迎，但是「中國的主權不容侵犯，維護國家統一是每一個中國人的義務」。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

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