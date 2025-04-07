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    菲中南海再爆衝突 控中海警船衝撞菲國海巡船

    菲律賓海岸防衛隊指控，中國海警船3302號當天無視菲方無線電多次警告，試圖正面衝撞菲國海防隊巡邏船「卡布拉號」。（取自菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉X）

    菲律賓海岸防衛隊指控，中國海警船3302號當天無視菲方無線電多次警告，試圖正面衝撞菲國海防隊巡邏船「卡布拉號」。（取自菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉X）

    2025/04/07 06:19

    〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓和中國在南海再傳衝突！菲律賓海岸防衛隊6日指控，中國3302號海警船當天無視菲方無線電多次警告，試圖正面衝撞菲國海防隊巡邏船「卡布拉號」（BRP Cabra）。菲方指責中方行為非法，明顯違反1972年「國際海上避碰規則」（COLREGS），但中方仍堅稱其行動屬合法海上執法。

    菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉透過社群平台X指控，在卡布拉號船員高超的操艦技術與專業應對下，得以成功避開可能的碰撞。此一行動顯示菲律賓海防隊捍衛本國海洋利益的決心，並防止中國在「西菲律賓海」非法行為的常態化。

    西菲律賓海是馬尼拉當局對於南海菲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區；菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享這片海域的資源。

    塔瑞耶拉表示，中國海警船現已退至距離呂宋島西部三描禮士省（Zambales）卡朋斯島（Capones Island）約92至96浬處海域。菲方指此事件凸顯中方對國際安全規範的漠視，向中方非法巡邏行動提出抗議。

    塔瑞耶拉指出，儘管中方行為挑釁，菲律賓海防隊仍保持冷靜與專業，優先確保航行安全，防止任何意外事故發生。菲律賓海防隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）強調，駐守西菲律賓海的海防隊人員應堅定捍衛菲律賓的主權與權益，同時避免局勢緊張升高。

    另一方面，美國國防安全合作局（DSCA）1日宣布，國務院決定批准向菲律賓出售20架F-16戰機及其他設備，價值預估約55.8億美元。菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）6日表示，最快2026年就可以開始陸續交貨。

    羅慕德斯指出，中國在南海的持續擴張，是菲律賓提升防衛能力、加速軍事現代化的主要原因。菲律賓參議院議長艾斯古德羅（Francis Escudero）也強調，其他國家無權阻止菲律賓強化自衛能力。

    菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）上月在印度表示，菲律賓還將採購更多飛彈系統、戰艦以及多用途戰機，以整合空中與飛彈防禦系統。

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