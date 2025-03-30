緬甸強震泰國無邊際泳池變「高空瀑布」 男女險遭巨浪捲走墜樓畫面曝

泰國一間飯店的無邊際泳池因地震劇烈搖晃，原本悠閒度假的住客紛紛慌忙逃生。（本報合成，擷取自@CultureWar2020/X）

2025/03/30 16:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日下午發生規模7.7淺層強震，鄰近的泰國也感受到劇烈搖晃，甚至有飯店泳池的水直接從高樓溢出，宛如空中瀑布。事後，有飯店監視器畫面捕捉到，當時2名住客悠閒漂浮在池中，突如其來的震動掀起巨浪，差點將人沖走，所幸他們即時逃生。

從飯店內部監視器畫面可見，當時3名住客正在無邊際泳池放鬆，其中1名男子坐在躺椅上，另一對男女則趴在浮床上享受悠閒時光。突然，泳池水面劇烈翻湧，原本平靜的水面瞬間掀起巨浪，讓人措手不及。

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影片中，坐在躺椅的男子率先驚覺不對勁，立刻站起身，而浮床上的男女則驚慌失措，奮力朝泳池邊緣游去。短短1分鐘內，泳池的浮床被大浪捲出樓外，場面相當驚險。所幸幾名住客及時逃離，並未傳出傷亡。

此外，地震當下，一名玻璃清潔工正吊掛在曼谷一棟高樓外牆清潔玻璃，突如其來的搖晃讓他驚恐萬分，而頭頂上的泳池水則像瀑布般傾瀉而下，宛如災難電影場景。畫面顯示，這名工人緊抱大樓牆角，避免被搖晃甩落，並把握機會慢慢下降。

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