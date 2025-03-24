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    曾是掠食者獵物 200萬年前古人類「羅百氏傍人」竟如此嬌小

    圖中左側為豹化石的下顎骨，右側則是「羅百氏傍人」（Paranthropus robustus）幼體的頭骨碎片。頭骨上有兩個穿刺痕，間距與豹犬齒相符，顯示這名古人類可能遭豹獵殺並吞食。（圖擷取自Journal of Human Evolution期刊）

    圖中左側為豹化石的下顎骨，右側則是「羅百氏傍人」（Paranthropus robustus）幼體的頭骨碎片。頭骨上有兩個穿刺痕，間距與豹犬齒相符，顯示這名古人類可能遭豹獵殺並吞食。（圖擷取自Journal of Human Evolution期刊）

    2025/03/24 10:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南非斯瓦特克蘭斯洞穴最新出土的一組化石顯示，約200萬年前生活的古人類「羅百氏傍人」（Paranthropus robustus）不僅習慣性直立行走，其體型遠比傳統認知中更為嬌小，曾是掠食者眼中獵物。

    據《每日科技網》（scitechdaily）報導，國際研究團隊首次同時挖掘到連接的髖骨、股骨與脛骨，屬於同一位年輕成年個體，推估其身高僅約1公尺、體重約27公斤，甚至小於知名的「露西」與「哈比人」。研究顯示，這具個體很可能為雌性，纖細的身軀使其極易成為當時劍齒虎、巨型鬣狗或豹等掠食者的獵物，化石上明顯的齒痕與啃咬痕跡正吻合豹類捕獵的特徵。

    自1948年以來，科學家於該洞穴陸續挖掘出多具頭骨與牙齒，這些發現揭示羅百氏傍人的飲食習性與社會結構。其堅固的下顎與厚重的牙釉質暗示，該物種在食物匱乏時能夠以堅硬、低品質食物為生；而部分頭骨與牙齒尺寸上的差異則暗示物種內存在著雄性較大、雌性較小的性別二態性，可能實行一夫多妻制的繁衍方式。

    此次化石發現由南非威特沃特斯蘭大學（Wits University）演化研究所與美國威斯康辛麥迪遜大學（University of Wisconsin-Madison）組成的國際團隊主導，研究成果已刊登於《人類演化期刊》（Journal of Human Evolution）。

    皮克林教授指出，雖然這位個體不幸淪為掠食者的獵物，但這絕非代表羅百氏傍人整體生存能力低下。事實上，該物種在南非至少延續了超過百萬年，且經常與石器、骨器共存，顯示牠們具有製造並運用工具的能力與認知水平。

    目前，研究團隊正利用電腦斷層掃描技術對化石內部結構進行深入分析，以探究其生長發育模式並更全面地理解其運動行為與生態適應性。這項發現不僅顛覆了對早期人類體型的既有認知，也為探討古人類與環境之間的互動關係提供了嶄新的視角。

    南非出土的羅百氏傍人股骨與脛骨化石，膝關節處清晰可見。這項發現揭示了早期人類親屬的身材比我們想像的更嬌小。（圖擷取自Journal of Human Evolution期刊）

    南非出土的羅百氏傍人股骨與脛骨化石，膝關節處清晰可見。這項發現揭示了早期人類親屬的身材比我們想像的更嬌小。（圖擷取自Journal of Human Evolution期刊）

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