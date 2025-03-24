言論自由危機？美移民局擬審查350萬人社群 發言恐成赴美關鍵

美移民局（USCIS）近期提出擴大社交媒體帳號審查範圍的提案，將原先僅針對國外簽證申請人的審查，擴展至已在美國合法居留的綠卡及庇護申請者。（歐新社）

2025/03/24 10:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國公民及移民服務局（USCIS）近期提出擴大社交媒體帳號審查範圍的提案，將原先僅針對國外簽證申請人的審查，擴展至已在美國合法居留的綠卡及庇護申請者，引發公民權利團體與民眾對言論自由的憂慮。

綜合外媒報導，USCIS於3月5日公布該提案，並開放至5月5日接受公眾意見。該機構表示，審查社交媒體帳號旨在「加強身分驗證、審查及國家安全篩查」，以執行美國總統川普「保護美國免受外國恐怖分子及國家安全威脅」的行政命令。一旦實施，預計將影響超過350萬名申請人。

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根據該行政命令，美國必須確保所有已入境或居住於美國的外國人「不會對美國公民、文化、政府、機構或基本原則抱有敵意」，且不得「支持指定的外國恐怖組織」。

然而，此提案已引發廣泛反彈。在收集的143條公眾評論中，絕大多數意見表達反對，其中29條更直指該政策侵犯言論自由。一位匿名評論者直言：「美國正走向威權主義」，批評此舉違反美國憲法第一修正案。另一評論則警告，這項政策恐「扼殺言論自由」，尤其對來自政治環境不同的國際申請者影響更為嚴重。

美國伊斯蘭關係委員會政府事務主任麥考（Robert McCaw）表示，此政策將「嚴重影響支持巴勒斯坦人民權利的穆斯林和阿拉伯裔美國公民申請人」，並擔憂這是「壓制合法言論的手段」。

提案發布之際，川普政府正加強移民執法，近期多起案例引發外界關注。例如，綠卡持有者哈里爾（Mahmoud Khalil）因被標記為「親哈馬斯」而遭拘留；布朗大學助理教授、腎臟移植專家拉莎·阿拉維耶博士（Rasha Alawieh）因手機檢查結果被驅逐出境；德國工程師施密特（Fabian Schmidt）則在波士頓機場被捕，儘管他自2008年便持有綠卡。

此外，美國國稅局（IRS）據悉正與移民及海關執法局（ICE）洽談合作，擬允許ICE使用納稅人數據來確認疑似非法移民的身分。此舉同樣引發嚴重隱私權爭議。

隨著審查力度不斷升級，外界擔憂，此政策恐不僅影響移民申請，更將對言論自由與個人隱私權帶來深遠影響。

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