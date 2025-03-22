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    中國14歲少年玩槍打死6歲妹 老爸反被判刑原因曝

    中國14歲哥哥拿爸爸改造的釘槍玩鬧射死6歲妹妹。示意圖。（資料照）

    中國14歲哥哥拿爸爸改造的釘槍玩鬧射死6歲妹妹。示意圖。（資料照）

    2025/03/22 00:01

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期中國四川省有個14歲少年打鬧時偷拿父親的改造槍枝出來把玩，意外擊中6歲妹妹眼睛，醫護人員獲報到場現場，女童已無生命跡象。法院最終將少年父親依違反非法製造槍枝罪判處有期徒刑3年、緩刑4年。

    綜合中媒報導，這起案件發生於2023年7月16日，14歲少年嬉鬧時竟開槍擊中妹妹右眼，醫護人員趕抵時，發現6歲女童已身亡。警方調查，槍枝是父親以射釘器、鋼管改造的釘槍，平時用於射鳥，隨意擺在家中。

    法院審理認為14歲少年未成年，不具刑事責任，但父親仍觸犯非法製造槍枝罪，被法官判處有期徒刑3年、緩刑4年。

    文章曝光後，引起網友討論，「14歲，很難不讓人覺得故意的」、「為什麼要對著妹妹的眼睛？細思極恐」、「打鳥……迴力鏢終究飛向了自己」、「自製槍枝射殺動物，現在好了自食其果」、「14歲對危險，傷害，死亡都沒什麼認知？」、「因果輪迴現世報，就是應該報應在這個人身上」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    中國一名14歲哥哥意外槍殺6歲妹妹。示意圖。（路透）

    中國一名14歲哥哥意外槍殺6歲妹妹。示意圖。（路透）

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