父女對嗆第2彈！跨性別女罵「幼稚」 馬斯克暗指跨性別者襲擊特斯拉

全球首富馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾森二度接受媒體訪問。（圖擷取自Teen Vogue網站）

2025/03/21 23:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕全球首富馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾森（Vivian Jenna Wilson）二度受訪的內容20日曝光。同日稍後，馬斯克就在自家社群平台X暗指，跨性別者是電動車特斯拉遭破壞的幕後黑手。

20歲的薇薇安告訴《Teen Vogue》，生父馬斯克是「可悲的幼稚男」，在川普總統的就職典禮上做出引發爭議的納粹敬禮「簡直有病」；儘管馬斯克否認該動作為納粹敬禮，薇薇安吐槽說，「那玩意兒絕對是納粹敬禮」。

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由於父女倆關係惡劣，薇薇安是透過新聞得知馬斯克的一舉一動，並稱她若覺得太尷尬，就會上網譴責一番，「這我已經做過好幾次了」。在被問到是否會害怕身為全球首富的生父，薇薇安反問為何要怕，「因為他有錢？」…「我他X的才不在乎誰有多少錢…我真的不。他擁有推特（即X），好啊，恭喜啊」。

《Teen Vogue》專訪發表後12小時內，馬斯克在X上數度發文，將特斯拉遭破壞與跨性別者串連起來…「跨性別暴力的統計數據為何？跨性別者有暴力行為的可能性，看似遠高於非跨性別者。注射荷爾蒙會導致極大情緒波動。事實就是如此。」

馬斯克是電動車大廠特斯拉的執行長，斜槓政壇所招致的反彈已殃及旗下產業；全美已有多城傳出特斯拉被塗鴉、破壞甚至縱火等的事件，還有特斯拉經銷據點遭到攻擊。

薇薇安是馬斯克10多個孩子之一，原名塞維爾．亞歷山大．馬斯克（Xavier Alexander Musk）16歲時進行性別重置治療，去年申請更名從母姓，並對外宣布已轉換性別為女性。

這並非多年未與馬斯克交談的薇薇安首次公開嗆父。

2024年7月，馬斯克在X上稱薇薇安是「天生的同性戀與有點自閉」，以及稍後在網路直播節目中宣稱，自己是「被騙」才簽名同意讓薇薇安動性別重置手術；馬斯克以「兒子塞維爾」來稱呼薇薇安，還說兒子「已被覺醒思想病毒殺死」，顯示馬斯克否認薇薇安的跨性別者身分。

同日，薇薇安在X的死對頭Threads上回擊，指控馬斯克散播假訊息，其X貼文所述從沒發生過；當天稍後，薇薇安在美國國家廣播公司新聞（NBC News）發布的獨家專訪中說，馬斯克以為她不敢出面自曝其跨性別身分，但她不會讓馬斯克如願；她並控馬斯克曾逼她男性化，為人「冷漠，易怒又自戀」。

馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾森說，馬斯克在川普總統就職典禮上手勢就是納粹敬禮無誤。（法新社）

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