梅德維傑夫狂酸歐洲淪「配菜」 主菜是「基輔炸肉排」

「基輔炸肉排」上桌？梅德維傑夫暗示烏克蘭命運。（美聯社）

2025/03/20 12:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）近日在社群媒體發表言論，利用烹飪隱喻評論俄羅斯總統普廷與美國前總統川普通話後全球地緣政治可能出現的變化，暗示歐洲在莫斯科與華盛頓高層協商中可能處於不利地位。

軍聞網站《Defence Blog》報導，梅德維傑夫在貼文中指出：「普廷與川普一通電話，再次印證老話：俄美坐上餐桌，其他國家只能上菜單。前菜有布魯塞爾芽甘藍、英式炸魚薯條、巴黎烤公雞，主菜則是基輔炸肉排。祝好胃口！」以鮮明比喻俄美間通話比作共進晚餐，並以各道菜名分別指涉不同國家。

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根據該說法，「布魯塞爾芽甘藍」被視為指涉歐盟，「英式炸魚薯條」暗示英國，「巴黎烤公雞」則代表法國，而「基輔炸肉排」將烏克蘭列為潛在主要議題。該言論充滿反諷意味，暗示俄美對話之後全球權力格局可能重塑，歐洲國家在美俄高層協商中或將邊緣化。

該貼文發表之際，歐洲對美俄會談可能帶來的結果表現出憂慮，尤其在涉及烏克蘭問題的協商上。梅德維傑夫的評論反映出俄羅斯在國際事務中的堅定立場，並突顯了在烏克蘭戰事持續及外交努力緊張背景下，國際關係前景的不確定性。

此番言論正值歐洲關注俄美間可能達成協議之際。近期美俄雙方互動引發外界對全球地緣政治變動的注意，各方對未來國際局勢持續保持警戒。

目前，俄羅斯與美國高層是否就相關議題達成共識，仍待進一步觀察；對此，觀察人士指出，俄美通話後此番比喻僅為一種表達方式，其背後實際政策意向尚未明確展現。

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