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    今年實現持久和平！澤倫斯基與川普熱線1小時推動停火

    美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）19日進行了長達1小時通話。圖為兩人去年9月會晤。（美聯社資料照）

    美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）19日進行了長達1小時通話。圖為兩人去年9月會晤。（美聯社資料照）

    2025/03/20 13:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日進行長達1小時通話，川普形容談話「非常良好」；澤倫斯基則透露「持久的和平有望在今年內實現。」

    綜合媒體報導，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，這次通話旨在讓烏克蘭和俄羅斯的「要求和需求」達成一致，還說正順利推動停火；川普18日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通話。

    澤倫斯基則在社群平台X發文稱，與川普的對話「正面」、「坦率」且「非常充實」，他說「我們相信與美國和川普總統攜手，在美國的帶領下，持久的和平能在今年內實現。」

    澤倫斯基和普廷都表示同意暫停攻擊能源基礎設施，不過雙方至今仍互控對方持續發動攻擊。

    川普正尋求更廣泛的休戰，但在18日的通話中，普廷拒絕了美國和烏克蘭支持的30天全面停火提議。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨後發布更詳盡聲明，稱川普已同意協助烏克蘭取得額外的防空系統，特別是在歐洲地區。

    魯比歐指出，兩位領袖「同意在戰場局勢變化的情況下，讓雙方防務人員密切分享情報」。他並補充，未來數天在沙烏地阿拉伯舉行的會談將討論擴大停火範圍，還說「他們同意這可能是通往全面終戰的第一步」。

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