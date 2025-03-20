宇宙藏身黑洞中？ 韋伯望遠鏡驚人發現引熱議

這張韋伯太空望遠鏡（JWST）拍攝的圖像展示了早期星系，其中順時針旋轉的星系以紅色標記，逆時針旋轉的星系以藍色標記。左側的星系旋轉圖和右側的深空視圖（含紅移值）顯示，大多數星系的旋轉方向一致。這可能暗示宇宙誕生時已具備旋轉特性，或支持黑洞宇宙學等理論，為研究宇宙起源提供重要線索。（圖擷取自皇家天文學會月刊）

2025/03/20 09:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕這聽起來像是科幻電影的橋段，但韋伯太空望遠鏡（JWST）的最新發現，卻可能指向一個驚人真相：我們身處的宇宙，或許是一個巨大黑洞的內部。這座耗資約新台幣100億美元（約新台幣3297億元）的先進望遠鏡，自2022年夏天啟用以來，已徹底改寫我們對早期宇宙的認知，而它的新觀測結果，正讓天文學家們重新思考宇宙的起源。

科學新聞網站《Science Alert》報導，韋伯望遠鏡觀測了263個位於深空的早期星系，發現其中大多數以相同方向旋轉：約3分之2順時針旋轉，3分之1逆時針旋轉。這項發現來自「韋伯太空望遠鏡先進深空河外星系巡天」（JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, JADES）計畫。相較於隨機宇宙中預期的各半比例，這種「偏好方向」令人困惑，也暗示宇宙可能並非我們想像的那樣無序。

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研究團隊負責人、美國堪薩斯州立大學卡爾·R·艾斯工程學院（Carl R. Ice College of Engineering）電腦科學副教授沙米爾（Lior Shamir）表示，這種現象原因未明，但有2種主要解釋。第1種假設是宇宙誕生時便帶有旋轉，這與「黑洞宇宙學」（Schwarzschild Cosmology）理論相符，認為可見宇宙只是更大「母宇宙」中某個黑洞的內部。若果真如此，現有宇宙理論可能需大幅修正。

黑洞宇宙學假設，我們的宇宙位於黑洞的事件視界（Event Horizon）之內，也就是物質與光線無法逃脫的邊界。這一概念由理論物理學家帕斯里亞（Raj Kumar Pathria）與數學家I·J·古德（I. J. Good）提出，後獲波蘭新海芬大學（University of New Haven）物理學家波普瓦夫斯基（Nikodem Poplawski）支持。他認為，每個黑洞可能是通往「子宇宙」的蟲洞（Einstein-Rosen Bridge），而這些子宇宙因事件視界阻隔，無法被外部觀測。

波普瓦夫斯基解釋，黑洞形成於大質量恆星核心坍塌，其中心物質密度極高。當物質因扭力（Torsion）與自旋耦合而無法壓縮成奇點時，會如彈簧般反彈並迅速膨脹。這一過程或許就是宇宙大爆炸（Big Bang）的起源。他進一步指出，這種反彈伴隨劇烈的粒子產生，使黑洞質量激增，驅動膨脹成為今日平坦、均勻的宇宙。

在這理論中，新宇宙的時間方向由母宇宙的扭力傳承，而母宇宙在子宇宙中表現為「白洞」（White Hole），即無法從外部進入的區域。波普瓦夫斯基認為，若宇宙確有旋轉軸，這可能是母黑洞旋轉的遺跡，影響了星系的旋轉模式。韋伯望遠鏡觀測到的不對稱性，或許正是這一假設的證據。

除了黑洞宇宙學，另一解釋指向觀測偏差。沙米爾指出，銀河系自身的旋轉可能影響了韋伯望遠鏡的觀測結果。過去科學家認為銀河系旋轉速度不足以干擾深空觀測，但若此假設錯誤，則需重新校準宇宙距離測量。這不僅能解釋星系旋轉的偏好，還可能釐清宇宙膨脹率差異，以及某些星系看似比宇宙更古老的謎團。

這項研究已刊登於《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2025）。波普瓦夫斯基表示，若韋伯望遠鏡的發現獲進一步驗證，將大大支持黑洞孕育宇宙的理論。他說：「這就像宇宙在跳一場協調的舞蹈，而我們正試圖揭開它的編舞祕密。」

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